Dopo tanti indizi circa la possibile presenza di Giulia Stabile a Tu sì que vales, è stata fatta finalmente chiarezza circa il ruolo che avrà la vincitrice di Amici 20 all'interno dello show autunnale del sabato sera di Canale 5. La ballerina romana è al tavolo dei conduttori, al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara: a rivelarlo, come riporta Novella 2000, è stata una fan della diciannovenne che era presente alla registrazione del programma di ieri, 26 luglio. Una carriera in ascesa per la dolce danzatrice, che secondo i racconti della fan avrebbe conquistato anche la showgirl argentina tornata al lavoro dopo la nascita della secondogenita Luna Marì.

Giulia seduta accanto a Belen

Il mondo dello spettacolo ha accolto a braccia aperte Giulia: nel pomeriggio di ieri erano circolate delle immagini sui social, postate da Rudy Zerbi e poi da Martin Castrogiovanni, che mostravano la prima classificata di Amici 20 seduta al tavolo dei conduttori di Tu sì que vales durante la registrazione della puntata. Poi, una fan ha regalato una perla ai sostenitori della romana rivelando alcuni particolari circa la presenza della beniamina nello show. Stabile presenterà alcuni talenti, così come gli altri conduttori, e inoltre interverrà in diversi momenti del programma: addirittura la giovane ha anche improvvisato un piccolo balletto con un membro della famosa 'scuderia' di Gerry Scotti.

Giulia quindi sarà una co-conduttrice: non è chiaro se si tratterà di una presenza fissa in tutte le puntate ma sta di fatto che la giovane ha dimostrato di essere in grado non solo di superare le sue insicurezze ma anche di sapersi rapportare con gente dello spettacolo con tanta esperienza alle spalle. Insomma, la ballerina, oltre al suo talento artistico, si sta facendo amare per le sue qualità personali: la fan ha rivelato che Belen ha scherzato con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia in trasmissione ha trovato l'appoggio di tutti, facendo ridere anche il pubblico in sala.

Tanti progetti lavorativi per la ballerina

A soli 19 anni, la romana è stata capace di mettersi alla prova in un campo a lei del tutto nuovo ma per il quale sembra essere portata. La ragazza ha molti impegni lavorativi e sta dimostrando di saperli portare tutti al termine.

Dopo aver creato e ballato la coreografia del video della hit Malibù del fidanzato Sangiovanni, Giulia adesso sarà impegnata in uno spettacolo ad agosto in memoria di Carla Fracci. Inoltre, come già noto, Stabile sarà tra i ballerini professionisti di Amici, il talent che l'ha fatta conoscere al grande pubblico e che prenderà il via il prossimo 18 settembre.

Un successo più che meritato per la ragazza che si sta prendendo la sua rivincita dopo aver sofferto per anni a causa dei bulli che l'avevano presa di mira. Adesso che ha ricevuto attestati di stima da tutti, a Giulia non resta che dimostrare sul campo le sue qualità. Di certo la giovane non deluderà nessuno.