Le vicende dello sceneggiato iberico Una vita sono sempre più interessanti. Nel corso dei nuovi episodi che i telespettatori italiani seguiranno tra qualche settimana, Genoveva Salmeron (Clara Garrido), dopo aver avuto la meglio in tribunale, vivrà dei momenti di passione con Javier Velasco (Alejandro Carro).

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), invece, non cederà, anche se sarà triste per il fatto di non essere riuscito a dimostrare la colpevolezza della moglie nella morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Una vita, spoiler: Laura testimonia a favore di Genoveva

Le prossime puntate, in programma su Canale 5, continueranno a essere movimentate dai continui scontri tra Felipe e Genoveva. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna si evince che Salmeron, dopo aver perso il bimbo che portava in grembo, si servirà della collaborazione del suo nuovo alleato Javier Velasco, per farla pagare al marito. Quest’ultimo, sin dal primo momento, accetterà volentieri di prendere le difese della dark lady nel processo riguardante la morte di Marcia.

Genoveva riuscirà a farla franca, proprio quando il commissario Aurelio e Felipe crederanno che Laura rilascerà una testimonianza contro la sua perfida padrona. La giovane domestica quando si troverà davanti al giudice, a sorpresa, si schiererà dalla parte di Genoveva.

Quest’ultima verrà dichiarata innocente e sarà una situazione difficile da accettare per Felipe. Nonostante la sua reputazione sarà danneggiata, l’avvocato non demorderà, dato che porterà avanti la sua battaglia per vendicare il decesso di Marcia.

Salmeron e Velasco festeggiano il loro trionfo, Mendez cerca di convincere Laura a essere sincera

A questo punto Salmeron cercherà di far ricredere gli abitanti del quartiere, invece Mendez farà delle confessioni ad Alvarez Hermoso sul passato di Laura. In seguito Genoveva e Velasco festeggeranno il loro trionfo e in tale circostanza i due si lasceranno andare alla passione.

La donna, dopo averlo sedotto, si scambierà un bacio con l’avvocato, ma in realtà non ha alcun interesse sentimentale nei confronti del suo complice.

Nel contempo Aurelio sarà deciso a far venire alla luce il vero volto di Genoveva, convincendo Laura a raccontare la verità: il commissario avrà il sospetto che la fanciulla sia caduta in una trappola di Salmeron e Velasco. Purtroppo, anche se Mendez le assicurerà di proteggerla in cambio della sua sincerità, la domestica non mollerà la presa. Anche Genoveva le dirà di non fidarsi di lei, ma Laura la tranquillizzerà dicendole di non avere alcun rapporto con i poliziotti.