L'arrivo di Sheila Carter, come annunciano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, porterà molto trambusto nella vita di Finn. In più, nei prossimi episodi, lui verrà a sapere chi è il suo padre naturale.

Con Sheila tornerà il ricordo di Massimo Marone

Non è la prima volta che Sheila Carter prende parte a Beautiful e con il suo arrivo, anche questa volta, torneranno a galla vari ricordi del passato. Ridge Forrester nominerà, per esempio, Massimo Marone.

Lo stilista parlerà con Steffy dello scossone emotivo che sta attraversando Finn in questo momento, dopo l'arrivo della madre biologica dalla "dubbia reputazione".

Per evitare che Finn stia male, Forrester senior vorrebbe che Sheila uscisse dalla loro vita.

Ridge capirà che la situazione non sarà facile per il ragazzo. Lo stesso stilista ha conosciuto all'improvviso il suo padre naturale, Massimo, e sa benissimo cosa si prova.

Finn scoprirà che Jack è suo padre

Ovviamente Massimo non tornerà certo in scena, visto che l'attore che lo interpretava è purtroppo scomparso anni fa, ma i telespettatori ipotizzano che potrebbe fare la sua apparizione Diana Marone. Sheila Carter si era servita della piccola come scudo umano per fuggire e aveva rivelato che Diana era frutto di una notte di passione con Massimo Marone.

Intanto nelle trame americane di Beautiful, Jack Finnegan, costretto anche dal ritorno di Sheila, confesserà di essere a conoscenza, da parecchio tempo, che lei è la madre di Finn.

Jack farà indispettire sua moglie Li, arrabbiata perché suo marito non le ha mai raccontato di essere stato contattato in passato dalla signora Carter. Jack cercherà quindi di far uscire Sheila dalla vita di Finn.

Sheila vorrà vedere il piccolo Hayes

Sheila non vorrà andarsene e reagirà ricattando Jack e portando a galla un segreto che potrebbe causare la fine del matrimonio tra l'uomo e Li.

Si saprà che Jack Finnegan è il padre biologico di Finn.

Jack e Sheila, in passato, hanno avuto un flirt. L'uomo, inoltre, ha finto di adottare Finn e la moglie è sempre stata ignara del fatto che il ragazzo, in realtà, è il frutto di un suo tradimento.

Jack, per fare in modo che il suo segreto non venga galla, dovrà accontentare Sheila e farle vedere il piccolo Hayes.

Finn, in un primo momento, si opporrà, non capirà il motivo per cui il padre lo metta contro sua moglie Steffy. In seguito, però, darà il suo benestare.

Sheila si avvicinerà al bambino e verrà beccata proprio da Steffy. La donna si infurierà con il marito per aver tradito il loro accordo.