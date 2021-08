Si sta facendo sempre più intrigante lo sceneggiato di origini turche Brave and Beautiful, in programmazione su Canale 5 dal lunedì e il venerdì alla solita ora e conosciuto dal pubblico soprattutto con il titolo originale Cesur ve Güzel. Nel corso della puntata che i fan avranno modo di seguire il 10 agosto 2021, Tahsin Korludağ (Tamer Levent) attuerà uno dei suoi piani diabolici.

Il potente uomo cercherà di ingannare Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug), dicendogli di non conoscere le dinamiche del decesso del suo defunto padre Hasan (Ali Pinar) poiché si è suicidato: l’astuto ragazzo anche questa volta non si lascerà convincere per niente, dato che proseguirà dritto per la sua strada a testa alta e con il suo solito coraggio.

Anticipazioni Brave and Beautiful, di martedì 10 agosto: Cahide porta avanti la messinscena della sua finta gravidanza

Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 10 agosto 2021 come di consueto a partire dalle ore 14:45 alle 15:30 circa, dopo la soap opera spagnola Una vita e prima della serie televisiva Love is in the air, per cominciare a catturare l’attenzione dei telespettatori italiani ci penserà Cahide (Sezin Akbaşoğulları).

La moglie di Korhan (Erkan Avcı) stando agli spoiler provenienti dalla Turchia porterà avanti la messinscena attuata con la finta infermiera Hulya (Zeynep Kızıltan), ovvero la commedia della sua finta gravidanza.

Tahsin cerca di far credere a Cesur che suo padre si è suicidato, Alemdaroglu non si fa raggirare dal proprietario terriero

Nel contempo il potente Tahsin si prenderà gioco di Cesur, raccontandogli una vera e propria menzogna durante una loro nuova conversazione: in particolare il temuto proprietario terriero si servirà della complicità dei suoi uomini, per far intendere al coraggioso ragazzo che il suo defunto padre Hasan in realtà mise fine alla propria esistenza con le sue stesse mani.

L’obiettivo del padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) ovviamente sarà quello di far in modo che Cesur possa ricredersi su di lui, e quindi di conseguenza non pensare più che si sia macchiato di un delitto uccidendo il suo genitore in passato.

Fortunatamente Cesur non si farà raggirare nemmeno per un attimo dal perfido nemico, dato che continuerà con le sue indagini con l’obiettivo di riuscire a vendicarsi prima o poi dello stesso.

A questo punto Tahsin non smetterà di tramare alle spalle del ragazzo che ha messo in salvo sia lui e sua figlia, dopo l’arrivo nella città di Korludağ? La risposta ovviamente si saprà negli appuntamenti a seguire, in cui i colpi di scena non si faranno di certo attendere.