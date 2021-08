Sta mantenendo vivo l’interesse dei fan italiani il nuovo sceneggiato di origini turche Love is in the air, in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.

Anche la puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 9 agosto sarà ricca di sorprese, visto che gli spoiler raccontano che a catturare l’attenzione ancora una volta ci penserà la protagonista principale Eda Yildiz (Hande Erçel). La fanciulla, mentre sarà alle prese con un nuovo importante progetto insieme alla collaborazione di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), inizierà ad avere delle continue nausee: questo dettaglio non sfuggirà di certo al facoltoso architetto, infatti si domanderà cosa stia accadendo alla sua ex fidanzata.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di lunedì 9 agosto: i coniugi Asli e Emre Kafescioglu si rivolgono a Eda e Serkan

Nel corso dell’episodio della serie tv Love is in the air, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 9 agosto a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:30 circa, Serkan, pur avendo messo la parola fine alla sua storia d’amore con Eda, si vedrà ancora costretto a starci a stretto contatto ogni giorno. In particolare l'architetto e la giovane studentessa dovranno lavorare insieme tra le mura della Art Life e questa volta la colpa non sarà affatto dello scomodo Efe (Ali Ersan Duru) il nuovo socio della holding, ma di due nuovi clienti.

Scendendo nel dettaglio, i coniugi Asli e Emre Kafescioglu si rivolgeranno proprio a Eda e Serkan per ristrutturare la casa appena acquistata dopo la nascita del loro bambino chiamato Serkan, in questo modo avranno anche l'opportunità di conoscere al meglio l'Art Life, visto che avranno intenzione di collaborare con l'azienda anche in futuro.

Yildiz ha una forte nausea, Bolat preoccupato

A questo punto, per l’ennesima volta, la giovane Yildiz e Bolat si riprometteranno di essere professionali e di lavorare insieme al progetto: all’improvviso Eda desterà parecchia preoccupazione, in primis a Serkan, per via di alcuni malesseri. La ragazza, oltre ad avvertire dei dolori allo stomaco avrà una forte nausea: questi indizi faranno sorgere un grosso dubbio alle persone che le staranno accanto.

Eda apprenderà che la causa dei suoi malori è legata a una probabile gravidanza? Se sarà così, Serkan come reagirà qualora dovesse sapere di diventare padre? Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si evince che la giovane Yildiz di certo non rimarrà ferma e Serkan cercherà di scoprire, anche tramite la sua dottoressa, lo stato di salute di Eda.