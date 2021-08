Quando ricominceranno i più amati programmi Mediaset? Quando mancano poche ore alla fine di agosto, in rete sta circolando la lista completa dei format che riprenderanno a settembre: U&D tra i primi show a tornare (anche se le anticipazioni delle puntate registrate già impazzano sul web), così come Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso e il Grande Fratello Vip 6. Mattino Cinque e Striscia la Notizia ritardano un po': i loro debutti sono previsti per il 20 e il 27 di settembre.

Tutte le anticipazioni sugli show di Canale 5

Saranno Maria De Filippi e Barbara D'Urso due delle prime conduttrici Mediaset a tornare al lavoro dopo l'estate.

La moglie di Maurizio Costanzo ha già cominciato a registrare le puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 13 settembre. Le anticipazioni del web, hanno informato i fan del dating-show che Gemma Galgani si è rifatta seno e labbra durante le vacanze, mentre sono quattro i nuovi tronisti giovani che cercano l'anima gemella davanti alle telecamere.

L'unico programma che "Carmelita" presenterà nell'autunno 2021, è Pomeriggio Cinque. La trasmissione riprenderà la sua regolare messa in onda lunedì 6 settembre, sarà in diretta e il tempo a disposizione sarà dedicato quasi totalmente alla cronaca e meno al gossip.

La nuova stagione di Mattino Cinque, invece, non esordirà prima del 20 settembre: pare che sia stata la rete a rimandare di una settimana il debutto del contenitore quotidiano affidato anche quest'anno a Federica Panicucci e a Francesco Vecchi.

Grande Fratello Vip 6: anticipazioni cast

Lunedì 13 settembre, Canale 5 si riaccenderà su molti fronti: non solo Uomini e Donne tornerà in onda la seconda settimana del mese prossimo, ma anche altri programmi amatissimi dal pubblico.

Tra quindici giorni, dunque, sarà trasmessa la prima puntata del Grande Fratello Vip: la sesta edizione esordirà in diretta e con la conduzione di Alfonso Signorini.

Le anticipazioni che si hanno al momento sul cast del reality, riguardano la presenza in casa di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono già state ufficializzate nel ruolo di opinioniste.

Tra le novità del palinsesto autunnale di Mediaset, spicca Star in the star: Ilary Blasi sarà la padrona di casa di un nuovo show in prima serata che esordirà giovedì 16 settembre.

I debutti di metà settembre: anticipazioni programmi Canale 5

Sabato 18 settembre, Maria De Filippi sarà "regina" di Canale 5: nel primo pomeriggio sarà trasmessa la prima puntata della ventunesima edizione di Amici, mentre la sera toccherà a Tu sì que vales debuttare con la sua stagione 2021.

Per quanto riguarda il talent-show, fino ad ora si sa che quest'anno inizierà con largo anticipo rispetto al passato: il primo speciale (che sono si sa ancora se sarà in diretta oppure registrato) sarà interamente dedicato alla presentazione del cast.

La conduttrice ufficializzerà gli allievi che comporranno la nuova classe, ma anche i professori della commissione interna. Ad oggi, lunedì 30 agosto, c'è la certezza che Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli saranno docenti di canto, mentre Alessandra Celentano e Veronica Peparini di ballo.

Resta da scoprire, dunque, il nome del terzo ed ultimo insegnante di danza della scuola, quello che prenderà il posto della soubrette romana che ha cambiato categoria per sopperire all'assenza di Arisa. Si pensava che sarebbe stato Raimondo Todaro l'unica new entry della nuova stagione, ma è stato lui stesso a smentire l'indiscrezione dicendo di non avere trattative in corso con Maria.