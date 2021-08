Le vicende della soap opera di origini turche Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel) proseguono tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata che i telespettatori potranno seguire il 24 agosto 2021, raccontano che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) sarà piena di dubbi sugli atteggiamenti del marito Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) e arriverà a prendere una drastica decisione, poiché vorrà escluderlo da un'occasione per lei speciale: scendendo nel dettaglio il giovane non dovrà partecipare alla festa di compleanno della fanciulla, su richiesta della stessa.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di martedì 24 agosto: Riza scrive una nuova lettera a Cesur

Nel corso del 37° episodio della fiction realizzata in Turchia e che andrà in onda su Canale 5 martedì 24 agosto 2021 sempre dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Sühan avrà il solito sospetto sulla sincerità di Cesur, poiché continuerà a non credere del tutto alle sue parole: per tale motivo la fanciulla darà un annuncio per niente piacevole al giovane, infatti gli dirà di aver deciso di non trascorrere il giorno del suo compleanno in sua compagnia, pur provando dei sentimenti per lui.

Nel contempo tutti i fidati alleati di Tahsin (Tamer Levent) si troveranno nei guai, poiché verranno condotte delle indagini su di loro.

Riza (Yiğit Özşener) invece scriverà una nuova lettera indirizzata a Cesur.

Tahsin vuole riconciliarsi con la figlia Sühan, Hulya riesce a far perdere le sue tracce

In seguito Tahsin dopo essere arrivato alla tenuta Alemdaroglu intercetterà il postino: inoltre il temuto proprietario terriero e fondatore della città parlerà a cuore aperto con la figlia Sühan, dicendole di voler chiarire le loro incomprensioni nate a causa di Cesur.

Quest’ultimo non avrà alcuna fiducia nel suo nemico.

A questo punto Korhan (Erkan Avcı) sorprenderà sua moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) con Hulya (Zeynep Kızıltan): l’accaduto finirà per scatenare un’accesa discussione. Per l’ennesima volta le due alleate si prenderanno gioco di Korludağ, raccontandogli delle nuove menzogne.

Inoltre Korhan consegnerà il passaporto di Hulya alla polizia: quest’ultima riuscirà a farla franca e quindi a non fare i conti con la giustizia, poiché si darà alla fuga facendo perdere le sue tracce quando Korhan crederà di averla smascherata.

Intanto Cesur si adeguerà veramente alla volontà di Sühan di escluderlo dal proprio compleanno o le farà qualche sorpresa lo stesso? Hulya invece si rifarà viva? Tutti questi aspetti saranno chiariti solo nelle puntate successive.