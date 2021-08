Non sono ancora terminate le avventure della soap di origini turche Love is in the air, sulla rete ammiraglia Mediaset. Dalle anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio che i telespettatori vedranno il 25 agosto 2021, si evince che Serkan Bolat (Kerem Bursin) prima di una sfilata organizzata da sua madre Aydan (Neslihan Yeldan) consegnerà a Eda Yildiz (Hande Erçel) una busta in cui sarà scritto il luogo in cui dovranno incontrarsi per cenare insieme.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 25 agosto: Ayfer fa la conoscenza di Nesrin

Gli spoiler sull’appassionante serie televisiva conosciuta anche con il titolo originale Sen Çal Kapımı, e relativi a ciò che succederà nella sessantatreesima puntata in programmazione su Canale 5 mercoledì 25 agosto 2021 come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:30 circa, raccontano che Ayfer (Evrim Doğan) in compagnia di Figen (Sitare Akbaş) prenderà parte a un appuntamento importante: la zia di Eda non mancherà di partecipare a un evento della fondazione che l’ha incaricata di occuparsi del catering durante una serata di beneficenza.

Ayfer dopo aver conosciuto Nesrin, la mamma di Ferit (Çağrı Çıtanak), non nasconderà il suo stupore nell’istante in cui incontrerà Aydan: quest’ultima si rivelerà essere socia dell’esclusivo club e membro attivo dell’associazione.

Serkan si aggiudica una cena, l’evento benefico organizzato da Aydan è un successo

A questo punto la signora Bolat organizzerà un evento benefico in favore di giovani studentesse impossibilitate ad accedere agli studi a causa di problemi economici: Aydan approfitterà dell’occasione per mettere all’asta il figlio Serkan, Efe (Ali Ersan Duru), Ferit ed Engin (Anıl İlter).

In particolare chi farà la donazione più alta potrà guadagnarsi una cena con l’architetto Bolat, che dopo aver spiazzato tutti offrendo una grossa somma non perderà tempo per invitare Eda a passare una serata con lui facendole avere il nome del ristorante tramite un biglietto.

Successivamente Aydan, dopo aver fatto credere di essere stata piantata in asso da delle modelle che non si sono presentate all’ultimo momento, chiederà alle ragazze di sostituirle stupendo tutti: a sfilare saranno quindi Ceren (Melisa Döngel), Melek (Elçin Afacan), Figen, Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Eda e Selin (Bige Önal).

Al termine dell'evento, che sarà un vero e proprio successo, Aydan riceverà una proposta inattesa dai membri dell’associazione, visto che, soddisfatti dalla sua bravura, le chiederanno di candidarsi come presidente facendola schierare inevitabilmente contro Nesrin.