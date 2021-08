Che Dio ci aiuti 7 è una delle fiction più attese dal pubblico di Rai 1. Eppure, per la prossima stagione potrebbero esserci delle novità importanti legate al cast. Gli ultimi retroscena di queste ore rivelano che potrebbero esserci delle uscite di scena importanti, tra cui quella del personaggio principale, Suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci, che in una recente intervista ha rilasciato delle dichiarazioni non proprio incoraggianti sul suo futuro in questa popolarissima fiction.

L'attrice Elena Sofia Ricci preoccupa sul futuro di suor Angela in Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, sebbene si sia già parlato di una riconferma per Che Dio ci aiuti 7, dopo l'ottima performance dal punto di vista degli ascolti registrata dalla sesta stagione trasmessa quest'anno su Rai 1, non sembrerebbe certa al 100% la presenza di Elena Sofia Ricci.

L'attrice che, fin dalla prima stagione, veste i panni dell'amatissima suor Angela, in una recente intervista ha dichiarato: "Con suor Angela, almeno per adesso, basta". Dichiarazioni che non sono passate di certo inosservate, dato che già da un po' di tempo l'attrice ha ammesso di essere "stufa" di ripetersi nelle fiction italiane ed esprimendo così la sua volontà di provare a cambiare pagina.

Ecco perché le parole di Elena Sofia Ricci potrebbero suonare come una sorta di possibile addio al cast di questa popolarissima Serie TV che le ha permesso di conquistare la fiducia e il gradimento del pubblico Rai.

Anche Azzurra potrebbe lasciare Che Dio ci aiuti 7

Ma quello di suor Angela potrebbe non essere l'unico addio della settima stagione.

In queste settimane, infatti, si è parlato anche di un possibile addio del personaggio di Azzurra, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi. Al momento, l'attrice è impegnata sul set della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5, di cui sarà la protagonista assoluta. Un cambio di rotta per l'ex Miss Italia, al punto che non va escluso un suo addio alla serie Rai, dove nel corso dell'ultima stagione aveva subito dei momenti di "sbandamento", tanto da pensare di prendere i voti.

Il futuro di Can Yaman in Che Dio ci aiuti 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la verità ufficiale sul destino di suor Angela e Azzurra in Che Dio ci aiuti 7, resta da capire anche se andrà in porto l'operazione Can Yaman. L'attore turco è entrato in scena durante l'ultima puntata della sesta stagione riuscendo a registrare il record di ascolti. Gli sceneggiatori della fiction non avevano escluso una possibile partecipazione del divo turco anche nella settima stagione. La trattativa per Can Yaman andrà in porto? Il pubblico lo ritroverà nel cast della serie Rai? I fan dell'attore sperano vivamente di sì.