Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 9 al 13 agosto, nella storyline faranno il loro ingresso la famiglia dei Kafezçioglu e la loro presenza non solo provocherà delle incomprensioni in merito a una presunta gravidanza di Eda, ma li vedrà anche come 'vittime' di una vendetta di Efe ai danni di Serkan. Intanto Eda proseguirà a 'indagare': vuole capire perché Serkan l'ha realmente lasciata.

La scoperta di Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda, dopo essersi recata a casa di Aydan, avrà l'opportunità di ascoltare di nascosto un discorso tra la donna e Serkan.

Quest'ultimo, infatti, chiederà alla madre di non far andare più Eda a casa loro, ma la madre con lui sarà molto chiara: se la sua ex avesse saputo il vero motivo della loro separazione, probabilmente le cose andrebbero diversamente.

Per Eda sarà un sussulto: allora Serkan l'ha lasciata per motivi che vanno ben oltre il lavoro. Vorrà solo chiarezza, quindi parlerà con Aydan, che la inviterà a confrontarsi con Serkan, ma la discussione con l'architetto non avrà gli effetti sperati, infatti le chiederà di non chiedere ulteriori spiegazioni: tra loro è finita, punto.

La presunta gravidanza di Eda

Delle strane nausee di Eda, invece, faranno credere a tutti che la ragazza possa essere incinta. Serkan avrà questo dubbio perché la sentirà anche parlare di gravidanza con Asli Kafezçioglu (in realtà sarà quest'ultima ad aspettare un bambino), mentre Aydan la vedrà tramite una videochiamata con un bambino in braccio di nome Serkan (il primo figlio di Asli, ndr) e non si capisce bene il perché, ma penserà che quel bambino possa essere suo.

A ogni modo i dubbi di Serkan aumenteranno in maniera esponenziale quando nel bagno dei Kafezçioglu troverà un test di gravidanza positivo e penserà subito che sia di Eda.

La vendetta di Efe

In azienda, intanto, dovranno affrontare un problema più grave a causa di Efe Akman. Infatti quest'ultimo manometterà i disegni di Serkan relativi alla ristrutturazione della soffitta dei Kafezçioglu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa azione provocherà un disastro in cantiere, infatti parte del tetto della casa crollerà e per la Art Life sarà uno scandalo senza precedenti. Eda crederà nell'innocenza di Serkan, lui non può aver compiuto un errore del genere, così gli prometterà che si metterà al lavoro per trovare l'impostore.

Serkan lascia la tenuta dei Bolat

Serkan si appresterà anche a lasciare la tenuta dei Bolat. Dopo aver scoperto che Alptekin è un indiretto responsabile della morte dei genitori di Eda, vorrà stargli il più lontano possibile. Così deciderà di lasciare la sua casa per trasferirsi in uno degli appartamenti di proprietà dell'Art Life. Tutto ciò verrà fatto con grande dispiacere di Aydan, infatti la donna temerà di non riuscire più a vedere suo figlio, visto che a causa della sua fobia non riesce ancora a uscire di casa.