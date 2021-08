Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia diventeranno genitori. L'annuncio è arrivato dal 29enne romano attraverso uno scatto pubblicato sui social. Nel dettaglio, il figlio di Eleonora Giorgi ha pubblicato una foto in compagnia della sua fidanzata con l'ecografia tra le mani. Per l'occasione, la coppia ha sfoggiato un sorriso raggiante.

Incorvaia mamma-bis

Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati inseparabili. Lo scorso gennaio, la coppia aveva deciso di andare a convivere, tanto da prendere una casa a Roma.

La stessa Clizia, non aveva nascosto il desiderio di avere un figlio dal 29enne. Desiderio che sembra essere avverato. Tramite il suo account, Paolo ha pubblicato uno scatto in compagnia della compagna. Nella didascalia, Ciavarro jr ha scritto: "La gioia più grande della mia vita siete voi".

Per quanto riguarda Paolo Ciavarro, si tratta del primo figlio. Al contrario, Clizia Incorvaia ha già una bambina di nome Nina: la piccola è nata dal matrimonio - naufragato - con Francesco Sarcina.

Il commento della coppia

Il figlio di Elenora Giorgi e Massimo Ciavarro ha rivelato che gli piacerebbe diventare padre di un bambino. Come raccontato dal 29enne, portarlo sui campi di calcio sarebbe un regalo bellissimo.

Intervistati dal settimanale Gente, la coppia si è detta al settimo cielo. In particolare, Clizia ha rivelato che all'inizio non è stato facile diventare mamma a 40 anni: "Stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza..." Nonostante tutti, Clizia si è detta felice perché al suo fianco ha un "complice perfetto".

Come rivelato dall'influencer, il bambino è stato concepito a Lampedusa.

Incorvaia ha ammesso che desiderava un fratellino o una sorellina per la sua primogenita. L'età non la spaventa affatto, al contrario si sente in dovere di dare un consiglio a tutte le sue coetanee: "Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yougurt che prima o poi scadranno".

La favola d'amore

Clizia e Paolo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 4. Giorno dopo giorni, i due hanno cominciato a provare un certo feeling l'uno per l'altro. Il rapporto quotidiano dei due, si era interrotto a causa della squalifica di Incorvaia dal Reality Show. Terminato il programma di Canale 5, la coppia si è ritrovata ad avere una relazione a distanza per il lungo periodo di lockdown causato dalla pandemia.

Una volta superati tutti gli ostacoli, la coppia non ha mai smesso di stare insieme. In principio, non tutti credevano in questa relazione a causa della differenza d'età: Paolo Ciavarro ha 29 anni mentre Clizia 40.