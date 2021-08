Cambia la programmazione di Canale 5 a partire da lunedì 6 settembre 2021. Con il ritorno di Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso, ci saranno delle modifiche legate anche alla messa in onda della soap Brave and Beautiful e Love is in the air, che nel corso di questa estate hanno appassionato una media di circa due milioni di spettatori. In particolar modo la soap con Cesur e Suhan raddoppierà la durata di messa in onda, per la gioia dei numerosissimi fan.

Variazione programmazione Mediaset: le novità dal 6 settembre

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, dal prossimo lunedì 6 settembre, il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche per lasciare spazio al ritorno di Pomeriggio 5, la cui messa in onda è confermata dal lunedì al venerdì alle ore 17:15 circa, in diretta dagli studi di Cologno Monzese.

Il programma, che quest'anno sarà incentrato soprattutto su cronaca, attualità e storie di gente comune, per tutta la prima settimana di programmazione, fino a venerdì 10 settembre, potrà contare sul traino che sarà lasciato dalle due soap turche che questa estate hanno toccato anche il 19% di share in daytime.

La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche e, ad avere la meglio, sarà la soap Brave and Beautiful.

Dal 6 settembre raddoppia la durata di Brave and Beautiful su Canale 5

Da lunedì 6 fino a venerdì 10 settembre, la soap con protagonista l'affascinante e carismatico Cesur, andrà in onda con un doppio episodio giornaliero.

La messa in onda è confermata alle 14:45 e andrà avanti fino alle 16:20 circa, quando poi la linea passerà all'episodio di Love is in the air e successivamente, intorno alle 17:15, ci sarà spazio per la diretta di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso.

I fan della soap turca con Cesur e Suhan, quindi, potranno godere di questo "regalo" che i vertici Mediaset faranno loro per la prima settimana di settembre, dopodiché ci sarà un ulteriore cambio palinsesto.

Dal 13 settembre lo stop di Brave and Beautiful in daytime

Dal 13 settembre in poi, infatti, la fascia pomeridiana che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, tornerà nelle mani di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui sono cominciate già le registrazioni ufficiali in questi giorni.

Di conseguenza, si procederà con lo stop di Brave and Beautiful nel daytime pomeridiano di Canale 5. Cosa ne sarà a questo punto della soap turca? Quale sarà il destino delle restanti puntate che mancano alla fine di questa stagione?

Molto probabilmente, l'appuntamento con la soap turca potrebbe proseguire nel dì di festa Mediaset.

Non si esclude, infatti, che Brave and Beautiful possa traslocare nel daytime domenicale, a partire dal 19 settembre.