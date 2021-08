Elisabetta Gregoraci è tornata al centro della ribalta televisiva dopo la partecipazione all'ultimo Grande Fratello Vip. Per la showgirl calabrese, dopo la parentesi come concorrenti del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, è stata offerta la conduzione dello show musicale Battiti Live (in onda attualmente su Italia 1) e pare ci fossero delle trattative in corso anche per un nuovo show comico. Alla fine, però, tutto sarebbe saltato e il motivo pare che abbia a che fare con la richiesta di un cachet troppo esoso chiesto dall'ex moglie di Flavio Briatore.

Il retroscena su Elisabetta Gregoraci e Mediaset

Nel dettaglio, questa estate Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che conduce da ben cinque anni al fianco di Alan Palmieri.

Il programma, malgrado la messa in onda in piena estate, ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto positivi con una media superiore alla soglia dell'11% di share e più di un milione e mezzo di affezionati spettatori.

Tuttavia, quest'anno Elisabetta Gregoraci pare puntasse al "bis" su Italia 1, dato che si vociferava di un suo possibile approdo al timone del nuovo show comico della rete, dal titolo "Honolulu", in onda in autunno in prima serata.

Per il nuovo show, Gregoraci avrebbe chiesto un cachet troppo esoso

Pare che, l'ex moglie di Flavio Briatore, ci tenesse moltissimo alla conduzione di questo nuovo programma comico ma alla fine la trattativa sarebbe naufragata.

Stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il motivo di questa trattativa sfumata tra Mediaset e la showgirl calabrese, potrebbe avere a che fare con la richiesta del cachet troppo esoso richiesto da Elisabetta.

Sebbene la cifra esatta non si conosca, si vocifera che l'ex signora Briatore abbia richiesto un compenso fin sopra le aspettative anche per i vertici dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, al punto che alla fine si sarebbe pensato di affidare la conduzione del programma a un altro volto.

L'avvistamento di Elisabetta Gregoraci con l'ex marito Briatore a Capri

Al posto di Elisabetta Gregoraci, infatti, pare ci sarà la conduttrice Fatima Trotta che in passato aveva condiviso proprio con Elisabetta il palco dello show comico Made in Sud, in onda con successo nella prima serata di Rai 2.

In attesa di scoprire se nei prossimi mesi, Elisabetta riuscirà a ricevere altre offerte lavorative dal punto di vista televisivo, in questi giorni si parla anche di un suo possibile ritorno di fiamma con Briatore. I due sono stati avvistati insieme a Capri, mano nella mano, ed è subito esploso il Gossip.