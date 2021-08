L'appuntamento con il Seat Music Awards 2021 è fissato per le serate del 9 e 10 settembre su Raiuno: come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni, lo show musicale vedrà al timone ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, una squadra già collaudata e vincente. Non solo tanta bella musica ma anche spettacolo: il palco dell'Arena di Verona accoglierà gli artisti più seguiti del periodo ma anche le personalità più in vista del mondo del piccolo schermo. Si preannunciano due prime serate davvero intense.

I cantanti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona

Il cast che compone il Seat Music Awards 2021 è di tutto rispetto. Il conduttore dello show, Carlo Conti, avrà di nuovo al suo fianco la bellissima Vanessa Incontrada. Aveva già preannunciato che non solo i cantanti ma anche tanti personaggi della tv sarebbero giunti nell'incantevole e suggestiva Verona e, secondo quanto scritto su Tv Sorrisi e Canzoni, ha mantenuto le promesse. I telespettatori di Raiuno vedranno alternarsi sul palco i cantanti più amati e seguiti dell'ultimo periodo: tra questi non poteva mancare Sangiovanni, che ha appena ricevuto il suo quinto disco di platino per Malibù. Sempre provenienti dal mondo di Amici, faranno parte del cast anche Emma, Irama e Alessandra Amoroso.

Ligabue, Claudio Baglioni, Madame, Diodato, Il Volo, Giusy Ferreri, Mahmood, Carl Brave e Noemi sono solo alcuni dei nomi dei big che canteranno immersi nella magica cornice dell'Arena di Verona. Gli artisti riceveranno premiazioni per i loro brani e sarà un modo per celebrare la grande arte e i concerti dal vivo che dopo un anno di stenti, legati alla pandemia, stanno pian piano riprendendo.

Tutti gli ospiti dello show musicale

Oltre ai cantanti più in vista del panorama italiano, i telespettatori avranno modo di passare due piacevoli serate all'insegna del grande spettacolo anche grazie alla presenza dei volti più amati del piccolo schermo. Maria De Filippi sarà presente in qualità di ospite, e la presenza della regina di Canale 5 di certo attirerà molto pubblico.

Giorgio Panariello 'farà visita' al suo amico Carlo Conti ma lo spazio alla comicità sarà garantito anche da Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

Amadeus, da poco confermato alla direzione del Festival di Sanremo per la terza volta, sarà presente e con lui anche Alessandro Cattelan, che sbarcherà su Raiuno il prossimo autunno con uno show tutto suo. Insomma, il cast è davvero di tutto rispetto: i nomi, da quelli degli artisti a quelli degli ospiti, faranno da cassa di risonanza per un evento che è già molto atteso dai telespettatori.