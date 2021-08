Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 23 al 27 agosto, ci saranno interessanti novità per i sostenitori di Niko e Susanna. A quanto pare quest'ultima avrà un intenso faccia a faccia con il suo ex, che lo lascerà senza parole. Nel frattempo Renato Poggi guarderà ls ragazza con crescente diffidenza.

Appena rientrata a Napoli, dopo il soggiorno a Indica, Silvia dovrà affrontare Giancarlo, che ha atteso con ansia di poter parlare con la donna.

Una mail ricevuta da Viviana manderà in crisi Filippo, che dovrà scegliere tra quest'ultima e la sua famiglia che lo attende al mare.

Dopo aver scelto il testimonial del suo pastificio, Fabrizio dovrà fare i conti con un imprevisto, che potrebbe mandare all'aria la sua strategia di mercato.

Il piccolo Jimmy sarà sempre più preso da Cristina, mentre Bianca guarderà le queste "questioni di cuore" con molto distacco.

Una disattenzione di Patrizio potrebbe mettere in serio pericolo il piccolo Federico, mentre Alberto si farà nuovamente avanti con Clara.

Lunedì 23 agosto: Federico in pericolo

Nell'episodio di lunedì di Un posto al sole, una banale distrazione da parte di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rischierà di mettere in serio pericolo il piccolo Federico Palladini.

Una email, totalmente inaspettata, spedita da Viviana (Angela Bertamino), metterà in forte difficoltà Filippo (Michelangelo Tommaso).

Fabrizio (Giorgio Borghetti) si dedicherà alla realizzazione dello spot pubblicitario per rilanciare il marchio della pasta Rosato. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) riceverà una visita molto piacevole.

Martedì 24 agosto: Filippo indeciso tra Serena e Viviana

L'incidente al piccolo Federico avrà pesanti ripercussioni sul rapporto tra Patrizio e Clara (Imma Pirrone) e finirà per coinvolgere anche Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver ricevuto la mail di Viviana, Filippo non saprà più se raggiungere Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo).

Lo spot per il pastificio Rosato genererà molte tensioni tra Marina e Fabrizio, inoltre durante la realizzazione accadrà qualcosa di totalmente inaspettato.

Mercoledì 25 agosto: Fabrizio si infuria con Alice

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì, Raffaele e Ornella sembreranno pronti ad accettare la relazione tra Patrizio e Clara. Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) spiazzerà la sua ex con una dichiarazione sorprendente.

Serena, in vacanza con Irene, avrà serie difficoltà a coinvolgere il marito nelle dinamiche familiari, nel frattempo Filippo sarà sempre più coinvolto dalla leggerezza e solarità di Viviana.

Fabrizio si infurierà quando scoprirà che Alice (Fabiola Balestriere) ha pubblicato sul web una clip del backstage dello spot del pastificio Rosato.

Giovedì 26 agosto: Un posto al sole non va in onda

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma giovedì 26 agosto Un posto al sole non dovrebbe andare in onda.

La puntata, però, dovrebbe essere recuperata il giorno dopo, con un imperdibile doppio episodio.

Venerdì 27 agosto: Susanna fa una rivelazione a Niko

Nel doppio episodio di Un posto al sole, che chiuderà la settimana, Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) faranno ritorno a Napoli, ma quest'ultima troverà Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) ad attenderla. In seguito la donna, indecisa tra il marito e il bancario, proverà a confidarsi con Mariella (Antonella Prisco), ma la vigilessa si troverà fortemente a disagio a darle suggerimenti.

Clara, dopo avere ascoltato la dichiarazione di Alberto, andrà in profonda crisi. Nel frattempo Patrizio, forte del sostegno della sua famiglia, sarà determinato a impegnarsi in una relazione seria con la giovane Curcio.

Jimmy (Gennaro De Simone) continuerà a pensare a Cristina Ferri (Camilla Cossu), mentre Bianca sembrerà totalmente disinteressata alle questioni sentimentali del cugino. L'eccessivo cinismo della bambina finirà per mettere in allarme persino papà Franco (Peppe Zarbo) e mamma Angela (Claudia Ruffo). I due però alla fine capiranno che, in fondo è presto e la figlia, in futuro, avrà tutto il tempo per pensare all'amore.

Un banale incidente allo studio Navarra finirà per aumentare l'astio di Renato (Marzio Honrato) nei confronti di Susanna. Nel frattempo quest'ultima sarà protagonista di un sentito confronto con Niko (Luca Turco), che lascerà il ragazzo senza parole.