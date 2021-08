Cosa c’è tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Da tempo si parla di un ritorno di fiamma tra i due coniugi, ma i due diretti interessati non hanno mai confermato o smentito. Nonostante tutto, è arrivato un altro indizio ad alimentare i Gossip: Elisabetta e Flavio sono stati avvistati insieme su uno yacht al largo della Sardegna.

L’indiscrezione

Come riportato dal settimanale Oggi, Briatore e Gregoraci sono stati avvistati insieme al largo della Sardegna. I due ex coniugi erano in compagnia di amici mentre il figlio Nathan Falco era assente.

Ma non è tutto, ad alimentare le voci di un presunto ritorno di fiamma tra i due sono stati gli atteggiamenti dei due: i fotografi hanno pizzicato l’imprenditore mentre accarezzava il viso dell’ex moglie intenta a prendere il sole.

Al momento i due diretti interessati non hanno confermato o smentito di essere tornati insieme. Dunque, potrebbe trattarsi solamente di un gesto d’affetto tra due persone che in passato si sono tanto amate. D’altronde non è la prima volta che i due ex coniugi vengono avvistati insieme.

La versione di Elisabetta

Elisabetta Gregoraci, contattata dal settimanale diretto da Umberto Brindani, ha fatto chiarezza sulla sua posizione. Come spiegato dalla showgirl calabrese, tra i due dopo la separazione è rimasto un grande affetto e stima: “Ci vogliamo un bene profondo”.

Successivamente, la conduttrice ha precisato che tra i due non c’è nulla.

In passato, quando Elisabetta Gregoraci era all'interno della casa del Grande Fratello Vip, aveva confidato di avere avuto un riavvicinamento con l’ex marito. Nel dettaglio, la showgirl aveva spiegato che durante il periodo di lockdown l’imprenditore le aveva chiesto di tornare insieme e di sposarsi nuovamente.

In quel caso, Gregoraci aveva rivelato di avere rifilato un due di picche a Briatore. Al tempo stesso, però, non aveva nascosto di essere ancora molto legata al padre di suo figlio.

Elisabetta è single

All’interno della casa più spiata d’Italia sono stati attribuiti vari flirt a Elisabetta Gregoraci. In ultimo, sembrava che la showgirl avesse una relazione con un ragazzo più giovane di lei che viveva e lavorava a Monaco.

Stando alle indiscrezioni, il presunto spasimante avrebbe inviato numerose dedicate aeree alla gieffina. Quest’ultima però ha sempre preferito non sbilanciarsi sull’autore dei messaggi d’amore. Durante il Reality Show Gregoraci si era avvicinata a Pierpaolo Pretelli: in principio i due sembravano avere un certo feeling. L’ex velino quando ha capito che con Gregoraci non poteva esserci nulla, però, ha deciso di mollare e voltare pagina.