Sono sempre più curiosi i telespettatori della soap opera turca Brave and Beautiful di sapere quali saranno i prossimi colpi di scena a tenere con il fiato sospeso. Dalle anticipazioni si evince che, nella puntata in programma su Canale 5 il 30 agosto 2021, Hulya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) giocherà di furbizia poiché, quando Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğullarıla) la metterà in guardia dicendole che la situazione è a loro sfavore e che, quindi, potranno fare i conti con dei guai per i loro imbrogli, sporgerà una denuncia contro Korhan Korludağ (Erkan Avcı).

Il perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent), invece, ancora una volta, attuerà uno dei suoi piani diabolici per mettere in cattiva luce il suo nemico Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug), cercando di far ricadere la colpa su di lui su una questione.

Spoiler Brave and Beautiful del 30 agosto: Sühan apprende della scomparsa di una lettera indirizzata a Cesur

Nell’episodio della serie televisiva che, a breve, sarà sostituita dalla nota trasmissione Uomini e Donne pur avendo soddisfatto senza dubbio le aspettative in termini di ascolti e che i fan italiani seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 30 agosto, si assisterà all’ingresso del signor Sehat, un uomo che si rivelerà essere il nuovo procuratore.

Nel contempo, Sühan (Tuba Büyüküstün) farà una scoperta poiché, per merito di Mihriban (Devrim Yakut), apprenderà che, durante l’ultima visita di suo padre Tahsin, è sparita la lettera che Riza (Yiğit Özşener) aveva scritto a Cesur mentre si trovava dietro le sbarre del carcere.

Successivamente Hulya affiderà un nuovo incarico alla sua alleata Cahide, poiché le chiederà di recuperare il passaporto che le ha sottratto suo marito Korhan: la moglie di quest’ultimo, dopo aver avviato le sue ricerche, si servirà dell’aiuto di Bulent (Serkan Altunorak) per portare a termine la richiesta della falsa infermiera, dato che gli ordinerà di prendere il documento della stessa dalla cassaforte dell’ufficio del marito al suo posto.

Cesur fa avere al procuratore la registrazione di una telefonata di Rifat, Hulya denuncia Korhan

A questo punto, Cesur consegnerà al procuratore la registrazione della telefonata fatta da Rifat, prima dell’incidente e della rocambolesca fuga di Riza. Tahsin, invece, rilascerà una testimonianza a sfavore di Cesur, visto che dichiarerà che il coraggioso ragazzo e Rifat sono i responsabili dell’evasione del detenuto Riza.

Per terminare, a catturare nuovamente l’attenzione sarà Cahide, poichè metterà al corrente Hulya della complicata situazione in cui si trovano: dopo l’avviso, quest’ultima non perderà tempo per presentarsi al comando di polizia per denunciare Korhan.