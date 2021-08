Il 24 e il 25 agosto sono iniziate le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, presenti in studio come sempre c'erano gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e molti volti già noti del parterre femminile e maschile del trono over.

In merito al trono classico, le novità più attese ovviamente riguardano i nuovi tronisti, due donne e due uomini: Andrea Nicole, Roberta, Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: svelati i nomi dei quattro tronisti

Dopo le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne è stata confermata la presenza di quattro tronisti: due uomini e due donne, i quali come aveva già promesso Maria De Filippi in precedenza, non appartengono al mondo dello spettacolo.

Una delle novità più importanti di questa nuova edizione, riguarda la presenza della prima tronista transessuale di nome Andrea Nicole, attivista per i diritti LGBT. La giovane, però, ha specificato di non gradire la definizione di "trans", poiché ha già completato il suo percorso di transizione da otto anni e quindi per la legge italiana è una donna a tutti gli effetti.

L'altra tronista, invece, si chiama Roberta ha 21 anni ed è di Roma.

Joele Milan: il nuovo tronista ha 26 anni

Per quanto riguarda i tronisti il 26 agosto sono usciti i video di presentazione dei due giovani, sul sito ufficiale di Uomini e Donne Wittytv.it.

Joele Milan ha 26 anni e viene da Mirano in provincia di Venezia, dove lavora come addetto al controllo qualità in un'azienda alimentare, nel suo video di presentazione il giovane ha detto di voler provare a descrivere sé stesso senza avere filtri e ha confessato: "Sono nato in una famiglia semplicissima, papà pizzaiolo e mamma cameriera, ma piena d'amore e forse è per questo che sono sempre stato un bambino affettuoso e sereno".

Poi ha aggiunto: "I miei genitori sono la parte migliore di me, il mio papà è il mio eroe e il mio miglior amico".

Successivamente Joele ha dichiarato: "Devo ammettere che caratterialmente sono diventato impegnativo, sono permaloso e dico sempre la verità. Ho avuto diverse ragazze, ma solo di una mi sono innamorato da perdere la testa".

Durante la presentazione, Joele Milan ha poi confessato di aver avuto una brutta delusione d'amore e di aver trovato la sua fidanzata dell'epoca insieme al suo miglior amico.

Matteo Fioravanti ha 24 anni e viene da Roma

L'altro tronista si chiama Matteo Fioravanti, ha 24 anni e viene da Roma, nella vita aiuta il padre nella sua attività gastronomica e nel week end consegna le pizze a domicilio.

Nel suo video di presentazione il giovane ha parlato di sé e dei suoi desideri e ha confessato: "Provengo da una famiglia molto umile, ma piena d'amore, viviamo in una casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. Io sono il piccoletto di casa, per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere cinque figli e anche se non avevamo le scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla (...) Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia, sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi".