È ancora una volta Gemma Galgani la protagonista del Gossip di questo periodo. Dopo aver fatto parlare per un presunto ritocchino al naso (smentito da un avvistamento a cena), la dama di Uomini e donne è tornata al centro delle chiacchiere per il suo futuro in televisione. Stando a quello che riportano i giornalisti in questa calda metà di agosto, la torinese potrebbe essere una concorrente della nuova edizione de La Talpa, il reality-show che tornerà in onda nei primi mesi del 2022.

Rumor sugli impegni in televisione di Gemma

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne inizierà il 29 agosto, ma sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sui protagonisti più amati del cast.

Gemma Galgani, ad esempio, è al centro di varie chiacchiere quest'estate, la maggior parte delle quali legate al suo futuro sul piccolo schermo.

Un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme, infatti, sostiene che la 71enne potrebbe partecipare ad un realtiy-show che esordirà su Canale 5 nella primavera del prossimo anno. La dama del Trono Over, dunque, sarebbe tra i personaggi famosi candidati al ruolo di concorrente de La Talpa, per la precisione della stagione che andrà in onda all'inizio del 2022 sulla prima rete Mediaset.

Per prendere parte al format appena citato, però, la torinese dovrebbe abbandonare temporaneamente quello del quale è assoluta "regina" da più di undici anni, il dating-show condotto da Maria De Filippi.

I gossip sul nuovo ruolo di Gemma a U&D

A proposito della conduttrice Mediaset, si dice che potrebbe dipendere da lei la decisione finale di Gemma sulla possibile partecipazione a La Talpa. Qualora Maria De Filippi esprimesse un parere positivo, la dama del Trono Over potrebbe accettare questa nuova avventura televisiva che la terrebbe lontana dagli studi Elios per qualche mese.

L'assenza di Galgani dal cast del dating-show, però, sarebbe temporanea: la redazione e la presentatrice del programma di Canale 5, infatti, non rinuncerebbero mai in modo definitivo alla "regina" incontrastata della versione senior, colei che da anni regala ascolti record con i suoi tormenti d'amore e con i battibecchi con Tina Cipollari.

Nonostante questo, però, si vocifera che il ruolo della torinese nella nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe essere ridimensionato. L'arrivo di Isabella Ricci in trasmissione, infatti, avrebbe spinto la padrona di casa a togliere un po' di spazio a Gemma per darlo a quella che sarà la sua antagonista numero uno da qui ai prossimi mesi.

Uomini e Donne riparte da Gemma il 13 settembre

La nuova stagione di U&D inizierà tra un paio di settimane: domenica 29 agosto infatti, gli studi Elios riapriranno per accogliere i protagonisti del cast 2021/2022. Maria De Filippi ripartirà da Gemma e dalla sua ennesima estate da single. La dama del Trono Over, però, potrebbe riabbracciare una sua vecchia conoscenza nel corso della nuove puntate.

Si vocifera che Marco Firpo, ex fidanzato di Galgani, potrebbe tornare a occupare un posto nel parterre maschile dopo quasi due anni d'assenza per motivi di salute.

Tra i punti fermi della versione senior del dating-show, ci saranno ancora Ida Platano, Armando Incarnato e la new entry Isabella Ricci, tutti pronti a vivere nuove frequentazioni davanti alle telecamere.

A breve, inoltre, saranno presentati i quattro ragazzi che animeranno il Trono Classico dell'edizione in partenza su Canale 5 il 13 settembre. I nuovi tronisti, infatti, saranno due uomini e due donne: tra queste ultime, inoltre, figurerà anche la prima transgender che cercherà l'anima gemella nel programma Mediaset.