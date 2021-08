Sta per terminare l'attesa dei fan di Uomini e donne: la prima puntata della nuova edizione, infatti, sarà registrata domenica 29 agosto, giorno in cui saranno anche disponibili le anticipazioni di quello che succederà in studio tra i protagonisti del cast. Maria De Filippi riaccoglierà Gemma Galgani che, stando alle ultime segnalazioni, non si sarebbe rifatta il naso durante le vacanze. Il Trono Classico ospiterà quattro nuovi tronisti, mentre il Trono Over darà spazio a dame e cavalieri che cercano l'amore dopo un'estate da single.

L'atteso ritorno di Gemma a Uomini e Donne

Tra poco più di due settimane, per la precisione domenica 29 agosto, gli studi Elios riapriranno dopo quasi tre mesi per accogliere il cast della nuova stagione di Uomini e Donne. Le vacanze dei protagonisti del dating-show, dunque, stanno per finire: a breve tutti dovranno raggiungere Roma per partecipare alle puntate che saranno trasmesse a partire da lunedì 13 settembre.

Tra i personaggi che saranno al centro delle dinamiche dei primi appuntamenti dell'edizione 2021/2022, spicca sicuramente Gemma Galgani. La torinese sta per intraprendere il percorso nel Trono Over per il dodicesimo anno consecutivo, con la speranza che sia quello buono per incontrare l'amore che sogna da sempre.

La 71enne, però, si vocifera che potrebbe dover fare i conti con una new entry che ha tutte le carte in regola per sostituirla nel ruolo di "regina" del programma: Isabella Ricci, infatti, in poco tempo è riuscita a farsi apprezzare da Maria De Filippi, dagli opinionisti e dal pubblico a casa.

La smentita sulla dama di Uomini e Donne

Un'anticipazione che sta circolando in queste ore sulla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, è quella sull'aspetto che avrà Gemma quando ricomparirà davanti alle telecamere dopo quasi tre mesi d'assenza. Nei giorni scorsi, infatti, era circolato un Gossip su un possibile nuovo intervento chirurgico al quale Galgani si sarebbe sottoposta durante l'estate.

Notando che la dama non si inquadra mai in viso nei video che pubblica su Instagram, alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe aver ritoccato il naso con un'operazione di rinoplastica. In realtà, di recente questa teoria è stata smentita da alcune foto che i curiosi hanno fatto di nascosto alla protagonista del dating-show in un ristorante. Nelle immagini in questione, dunque, si vede la 71enne sfoggiare il profilo di sempre, quindi a fine agosto rientrerà negli studi Elios con la stessa immagine con la quale ha salutato i telespettatori a maggio prima della pausa.

Quattro ragazzi sul trono di Uomini e Donne

Sempre nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne 2021/2022, Maria De Filippi svelerà l'identità dei quattro nuovi tronisti, ovvero i ragazzi che da metà settembre cercheranno l'amore davanti alle telecamere.

Per il momento, si sa soltanto che i giovani sui quali la redazione ha deciso di puntare sono equamente divisi tra donne e uomini (2 e 2), ma tra le "femminucce" ci sarà anche la prima transgender della storia del dating-show.

La conduttrice Mediaset, inoltre, ha deciso di riproporre l'ormai collaudata formula delle puntate miste, ovvero quelle in cui si parla alternatamente delle esterne tra tronisti e corteggiatrici e delle frequentazioni tra dame e cavalieri del Trono Over.

Poche informazioni, infine, si hanno sui colleghi senior di Gemma Galgani: i fan pensano che Ida Platano, Armando Incarnato e Isabella Ricci dovrebbero essere confermati, mentre Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua restano in studio dopo le bugie che hanno raccontato la scorsa primavera prima di lasciarsi.