È un'indiscrezione inaspettata quella che sta circolando su Gemma Galgani in questa metà di agosto. La protagonista di Uomini e donne Over, infatti, nelle ultime ore è stata accostata ad un altro programma Mediaset, un reality-show che tornerà in onda nei primi mesi del 2022. Voci ancora non confermate, dunque, sostengono che la torinese potrebbe lasciare temporaneamente il dating-show di Maria De Filippi per partecipare come concorrente alla nuova edizione de La Talpa.

Rumor sui progetti televisivi della dama di Uomini e Donne

Quando mancano poco più di due settimane alla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, sul web non si parla d'altro che di Gemma Galgani e di quello che combinerà negli studi tv che frequenta da oltre dodici anni.

Uno dei tanti Gossip che stanno circolando in rete poco prima del ritorno della dama davanti alle telecamere, sostiene che il futuro della torinese potrebbe essere lontano dal dating-show del quale è assoluta protagonista. I giornalisti, infatti, ipotizzano che la "regina" del Trono Over potrebbe lasciare momentaneamente il format di Maria De Filippi per intraprendere una nuova avventura televisiva, sempre sulle reti Mediaset.

La dama, dunque, potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione de La Talpa, quella che debutterà sul piccolo schermo all'inizio del 2022, probabilmente dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Attesa per il ritorno di Gemma a Uomini e Donne

Il reality-show, nel 2022 tornerà in televisione a quasi dieci anni dall'ultima edizione trasmessa su Italia 1.

Stavolta, però, sarà Canale 5 ad ospitare La Talpa e tra i concorrenti potrebbe esserci uno dei volti più amati della rete.

Gemma, dunque, sarebbe nella lista dei desideri della produzione del programma che permette ad alcuni personaggi famosi di giocare per scoprire chi tra loro è "la talpa", ovvero l'unico del gruppo che fa il doppio gioco.

Il format in questione è molto difficile sia a livello psicologico che fisico, quindi Galgani potrebbe incontrare qualche difficoltà nel dover affrontare le prove settimanali.

Qualora la torinese dovesse davvero partecipare alla nuova trasmissione Mediaset, il suo addio a Uomini e Donne non dovrebbe essere definitivo. La dama, infatti, potrebbe lasciare temporaneamente il Trono Over per affrontare questa nuova avventura televisiva, ma Maria De Filippi dovrebbe riaccoglierla a braccia aperte al suo rientro in Italia.

Le indiscrezioni sulla prima puntata di Uomini e Donne

Un altro rumor che è circolato nell'ultimo periodo su Gemma, è quello sull'intervento che avrebbe fatto al naso durante l'estate. Per giorni, infatti, i fan di Uomini e Donne hanno ipotizzato che Galgani potesse aver subito un'operazione di rinoplastica nel corso delle vacanze, esattamente come è accaduto un anno, fa quando si è sottoposta ad un lifting al viso.

Le foto che alcuni curiosi hanno fatto di nascosto alla dama in un ristorante, però, sembrano smentire questa teoria. Negli scatti in questione, infatti, la protagonista del Trono Over appare col profilo di sempre e senza bendaggi che potevano confermare il ritocchino estetico.

Domenica 29 agosto, dunque, il cast del dating-show si ritroverà agli studi Elios di Cinecittà per iniziare a registrare le puntate che saranno trasmesse a partire da lunedì 13 settembre, quelle che daranno ufficialmente il via alla stagione 2021/2022 del programma pomeridiano di Canale 5.

Tra un paio di settimane, dunque, saranno disponibili sul web le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà tra i protagonisti, compresi i quattro nuovi tronisti.