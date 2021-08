Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 15 al 21 agosto 2021 si concentreranno su Genoveva Salmeron la quale riuscirà a tornare in libertà grazie a Velasco. Per lei, una volta giunta a casa, ci saranno cattive notizie. Felipe infatti, sarà furioso e le dirà che tra loro sarà finita, facendole leggere la lettera ricevuta da Santiago. Problemi anche in casa Dominquez, dove José Miguel vorrà trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire la carriera di attore. Bellita cercherà di dissuadere il marito ma senza risultati.

Una vita, spoiler: Genoveva in carcere, Felipe riceve una lettera di Santiago

Una vita non va in vacanza e terrà compagnia ai fan anche nella settimana a cavallo del Ferragosto. Le prossime puntate saranno ricche di accadimenti e vedranno al centro delle vicende la story line riguardante Genoveva e il suo arresto per l'omicidio di Marcia. Felipe sarà furioso nel momento in cui scoprirà che la moglie ha scelto di farsi difendere dall'avvocato Velasco. In seguito, proprio Alvarez Hermozo rimarrà sconvolto nel leggere una lettera proveniente da Cuba ed il cui mittente sarà Santiago. Cosa avrà rivelato Becerra nella sua missiva? In attesa di scoprirlo, i Pasamar e i Dominquez saluteranno Cinta ed Emilio, i quali partiranno per l'Argentina.

José Miguel vuole andare negli Usa per fare l'attore, Bellita si oppone

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 15 al 21 agosto, nella Serie TV iberica cominceranno i dissapori tra Bellita e José Miguel. Quest'ultimo, infatti, riceverà una importante proposta lavorativa da Edgar Golden per girare alcune scene di un film a Hollywood.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il padre di Cinta sarà entusiasta, ma se la dovrà vedere con la moglie. Bellita non avrà alcuna intenzione di lasciare Acacias per trasferirsi negli Usa ma non lo dirà apertamente al marito. Del Campo, per dissuadere José Miguel dall'andare negli Stati Uniti, gli elencherà i pericoli a cui potrebbe andare incontro, ma nulla sembrerà spegnere l'entusiasmo dell'uomo.

Genoveva viene scarcerata, Felipe le fa leggere la lettera di Santiago

Nei prossimi episodi di Una vita, Felipe rimarrà molto turbato dalla lettera inviata da Santiago, mentre in carcere Genoveva Salmeron continuerà a tessere le sue trame e riceverà la visita di un detective. In seguito, la dark lady costringerà la domestica Laura ad allearsi con lei. Ad Acacias, intanto, Ramon sembrerà intenzionato ad accettare la proposta di Armando di scendere in politica. Con il prosieguo delle puntate, i telespettatori vedranno che Velasco comunicherà a Genoveva che potrà tornare in libertà. La donna, quindi, verrà scarcerata e farà ritorno a casa, dove ci sarà ad attenderla un furioso Felipe. Tra i coniugi ci sarà un violento diverbio, durante il quale Alvarez Hermozo dirà alla moglie che tra loro è finita, facendole poi leggere la missiva ricevuta da Santiago.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 agosto nel consueto orario delle 14:10.