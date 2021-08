Giulia De Lellis finisce al centro degli attacchi social di Antonella Mosetti. La showgirl, ex volto di "Non è la Rai", in passato ha avuto dei duri screzi in diretta televisiva con l'influencer che ha iniziato la sua "carriera" a Uomini e donne. Tra le due ci sono state delle accese sfuriate nel momento in cui Giulia ha attaccato la figlia di Antonella, chiedendole di stare alla larga dal suo fidanzato Andrea Damante all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A distanza di anni, Mosetti è tornata a puntare il dito contro De Lellis sui social.

La ruggine del passato tra Antonella Mosetti e Giulia De Lellis

Nel dettaglio, ai tempi del GF Vip, Giulia De Lellis non aveva gradito gli atteggiamenti di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, nei confronti del fidanzato di allora Andrea Damante.

A inserirsi in questo scontro ci aveva pensato anche mamma Antonella, che quell'anno partecipava al reality show con sua figlia.

Tra le due sono volate parole grosse e da quel momento in poi si sono sempre ignorate, fino ad arrivare alle ultime dichiarazioni social di Mosetti, che è tornata a puntare il dito contro l'ex volto di Uomini e donne.

'Una poraccia', sbotta Mosetti contro Giulia De Lellis

In una diretta Instagram, l'ex volto di Non è la Rai ha lanciato delle stoccate al vetriolo nei confronti di Giulia, arrivando a darle della "poraccia".

"Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF Vip l'anno dopo. Lei è una ragazzina piccola, poraccia", ha sbottato Antonella Mosetti contro la famosa influencer, seguita da oltre cinque milioni di follower su Instagram.

Cosa succederà a questo punto? A distanza di anni dagli scontri avvenuti in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis replicherà alle parole di Antonella?

Intanto, a proposito del GF Vip, fervono i preparativi per la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda a partire da settembre su Canale 5.

Il ritorno del Grande Fratello Vip: da settembre la sesta edizione in tv

Una nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese, a partire dalla casa che sarà in buona parte rinnovata e modificata nella sua geografia.

Occhi puntati anche sul cast di concorrenti che si metteranno in gioco in questa sesta edizione del reality show Mediaset. Tra i nomi ufficializzati vi è quello di un altro ex volto di Uomini e donne, ben noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.

Trattasi dell'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista della passata edizione del dating show, la quale ha recentemente smentito il rumor sul suo flirt con Fabrizio Corona.