Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, prevedono il ritorno di alcuni programmi storici della rete, come il Grande Fratello Vip 6 ma anche delle novità. In prima serata su Canale 5, ad esempio, ci sarà spazio per il ritorno di Ilary Blasi, che quest'anno non si cimenterà alla conduzione di un reality show, bensì di un programma di puro intrattenimento. Spazio anche alla Champions League e a una nuova fiction con protagonista Anna Valle.

La programmazione autunnale di Canale 5: doppio appuntamento con il GF Vip 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno, prevedono il ritorno in prima serata del varietà Scherzi a parte, condotto questa volta da Enrico Papi, il quale tornerà su Mediaset dopo la parentesi su Tv8.

La nuova edizione del programma dedicato agli scherzi vip, prenderà il posto dell'ormai concluso Live - Non è la d'Urso, il talk show di prima serata condotto da Barbara d'Urso, definitivamente cancellato dal palinsesto di Canale 5.

Sempre in prime time, spazio anche al ritorno del Grande Fratello Vip con la sesta edizione. Al timone del reality show è confermatissimo Alfonso Signorini, che quest'anno potrà contare sull'inedita coppia di opinioniste composta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il GF Vip 6, anche quest'anno, raddoppierà la propria messa in onda settimanale in prime time: oltre alla puntata del lunedì (a partire dal 13 settembre) ci sarà anche l'appuntamento del venerdì.

Arriva Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle

Inoltre la prima serata autunnale di Canale 5 prevede anche il ritorno del calcio in chiaro, con le partite di Champions League 2021/2022, che saranno trasmesse in diretta di martedì sera.

La serata del mercoledì, invece, sarà dedicata alle nuove fiction in prima visione assoluta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si partirà il 16 settembre con il debutto di Luce dei tuoi occhi, una nuova serie tv in sei puntate che segnerà il ritorno su Mediaset dell'attrice Anna Valle, dopo gli ultimi successi che l'hanno vista protagonista su Rai 1. Al fianco di Anna Valle, in questa nuova fiction, ci sarà l'attore Giuseppe Zeno, nell'ultimo anno protagonista della serie Mina Settembre trasmessa sulla Rai.

Ilary Blasi e Maria De Filippi in prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per questo autunno 2021, prevedono anche il ritorno di Ilary Blasi.

La conduttrice, tornerà in onda da settembre con Star in the Star, un nuovo show in cui 10 personaggi famosi imiteranno delle stelle della musica italiana e internazionali, ma indossando una maschera: spetterà alla giuria presente in studio, cercare di indovinare chi si nasconde dietro di essa.

Il sabato sera di Canale 5, invece, resta nelle mani di Maria De Filippi e del suo show Tu si que vales. Anche quest'anno è confermata la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e la stessa De Filippi.