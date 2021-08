Rosalinda Cannavò è finita al centro di una polemica mediatica. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, è stata duramente criticata da alcuni utenti del web per la scelta di volere congelare gli ovuli all'età di 28 anni. In seguito agli attacchi ricevuti, la diretta interessata ha spiegato di avere fatto una confidenza personale. Dunque, non si aspettava di essere offesa.

L'annuncio

Parlando con i suoi follower, su Instagram, Rosalinda Cannavò ha fatto una confidenza personale. Nel dettaglio, la giovane ha spiegato di avere l'intenzione di congelare i suoi ovuli per diventare mamma in futuro.

Sebbene la diretta interessata abbia rivelato di non avere paura di invecchiare, ha confidato che la sua più grande paura è quella di non riuscire a diventare mamma nei tempi "stabiliti" dall'orologio biologico.

Ovviamente, il discorso dell'ex gieffina ha spaccato l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha compreso la scelta di Rosalinda mentre dall'altra c'è chi l'ha criticata.

Lo sfogo dell'ex gieffina

In seguito alla polemica innescata sui social, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. In una nuova stories, su Instagram, Cannavò ha esordito: "Sono rimasta affranta da alcuni attacchi gratuiti". La 28enne ha spiegato di avere solamente fatto una confidenza personale ai suoi sostenitori.

Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che la decisione presa non è nata dal nulla: in passato, Rosalinda ha sofferto di amenorrea. Dunque, il pensiero di non riuscire a diventare mamma è una cosa che non la fa restare tranquilla. Nel prosieguo, la fidanzata di Andrea Zenga ha rivelato che è facile parlare sui social di argomenti banali.

Al contrario, risulta essere scomodo parlare di certi argomenti: "Difficile esporsi su temi importanti". Infine, la 28enne ha precisato che dal momento che decide di parlare di certe cose con i suoi sostenitori nessuno deve permettersi di giudicare le sue scelte.

L'attacco di Deianira Marzano

Tra le persone che avevano espresso un giudizio negativo sulla scelta di Rosalinda Cannavò, c'è stata anche Deianira Marzano.

In una stories, la blogger campana si è domandata come sia possibile decidere di congelare gli ovuli a 28 anni. Con ironia, Marzano ha chiosato: "Ma tutto apposto?". Inoltre, Deianira ha fatto notare che alcune donne quando decidono di effettuare una scelta simile, spesso trovano davanti a sé una strada in salita. Per questo motivo, Marzano si era chiesta chi fosse stato a consigliare Rosalinda ad affrontare certe tematiche.

Infine, l'influencer aveva concluso il suo pensiero lanciando una stoccata all'ex gieffina: "Queste che stanno sui social non si devono congelare gli ovuli, ma il cervello".