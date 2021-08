Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti alla stessa festa dove c'erano Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore. L'incontro tra le due coppie è avvenuto in queste calde giornate di agosto, in occasione della festa di compleanno di Gianluca Vacchi, organizzata in Sardegna. Un vero e proprio evento testimoniato sui social dai vari invitati tra cui anche la coppia dei "Prelemi", nata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dopo che Pretelli aveva stretto un rapporto di amicizia speciale con la showgirl calabrese.

Le fasi del rapporto tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo e Giulia al GF Vip 5

Nel dettaglio, durante l'ultima stagione del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli aveva "perso la testa" per Elisabetta Gregoraci.

I due, per tutta la prima durata del reality show di Canale 5, sono apparsi inseparabili al punto che l'ex velino di Striscia la notizia, non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti dell'ex moglie di Briatore.

Peccato, però, che Elisabetta non si sia mai spinta oltre e in diverse occasioni ha ammesso di considerare Pierpaolo soltanto un amico e di non essere disposta a sbilanciarsi più di tanto con lui all'interno della casa più spiata d'Italia.

Sta di fatto che, con il passare delle settimane, l'interesse di Pierpaolo verso Elisabetta è iniziato a scemare e il conseguente arrivo di Giulia Salemi, ha fatto il resto.

L'incontro tra Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

L'ex velino, infatti, successivamente ha perso completamente la testa per la giovane influencer italo-persiana, con la quale ancora oggi vive una profonda relazione sentimentale.

Ebbene, a distanza di un po' di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip e dopo una serie di stoccate che si sono lanciati sul web, social e in alcune interviste, ecco che c'è stato il fatidico incontro tra Giulia-Pierpaolo ed Elisabetta, post reality show.

La coppia dei Prelemi nella serata del 5 agosto ha partecipato alla lussuosa festa di compleanno di Gianluca Vacchi, organizzata in Sardegna.

Gregoraci accompagnata da Flavio Briatore alla festa di Vacchi

Tra i presenti spiccavano anche Elisabetta Gregoraci, accompagnata dal suo ex marito Flavio Briatore, con il quale si vocifera che potrebbe essere in corso un ritorno di fiamma.

E così, dopo essersi "evitati" per tutti questi mesi, Giulia e Pierpaolo hanno avuto modo di rivedere dal vivo la showgirl calabrese, attualmente al timone di Battiti Live su Italia 1.

Ci sarà stato uno scambio di saluti tra i tre protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip oppure si saranno ignorati? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.