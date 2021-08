Mancano poche settimane al ritorno de Il Paradiso delle Signore e nel tempo che separa i telespettatori dalla sesta stagione gli attori si divertono a stuzzicare la curiosità dei fan della soap.

Si è parlato molto delle nuove puntate che, stando alle anticipazioni, saranno caratterizzate da grandi novità che prevedono il ritorno in scena di alcuni personaggi e l'arrivo di volti inediti che animeranno le già complicate vicende del grande magazzino. Dunque, occhi puntati sui cambiamenti in arrivo nella celebre boutique milanese che, a quanto sembra, sarà teatro di colpi di scena e intrecci inaspettati.

Lo ha confermato anche recentemente Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, pubblicando su Instagram un post accompagnato da una frase criptica che anticipa ancora una volta "tante novità".

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, Caserio: 'Preparatevi'

L'estate è la stagione del relax, ma non per tutti. Specialmente per chi recita, è facile trovarsi a girare sul set anche nelle calde giornate d'agosto. Fino ad ora è stato così anche per il cast de Il Paradiso delle signore che negli ultimi due mesi è stato costantemente al lavoro per garantire la messa in onda delle nuove puntate in partenza a settembre. Dopo due settimane di vacanza, gli attori ritorneranno negli studi Videa per le riprese che si svolgeranno fino a febbraio 2022.

Intanto l'attore che interpreta Salvatore Amato ha voluto mettere in guardia il pubblico sulle trame che seguiranno nella sesta stagione. In un suo post Instagram Emanuel Caserio ha commentato così: "Preparatevi che a settembre si riprenderà con le nuove puntate. Vi assicuro che sarà una grande stagione con tante novità". Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra i commenti sotto al post molti fan si augurano che arrivi un nuovo amore per il figlio di Agnese.

Le bugie di Giuseppe porteranno scompiglio in casa Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Mentre nelle ultime ore Emanuel Caserio ha postato in una storia Instagram una foto scattata sul set mentre si prepara all'ultimo giorno di riprese, si può anticipare che il suo personaggio sarà al centro di burrascose vicende già all'interno della sua famiglia.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, arriverà dalla Germania una sorpresa poco piacevole per Agnese e i suoi figli. Si tratta di Petra, l'amante di Giuseppe che alla fine delle quinta stagione ha comunicato all'uomo di essere in attesa di suo figlio. Dunque, la sarta dovrà fare i conti con questa dura realtà che porterà non pochi scompigli nella famiglia siciliana. Come se ciò non bastasse, tornerà da Londra la figlia Tina, un tempo una Venere del Paradiso delle signore e in seguito diventata una cantante affermata.