Mancano poco più di due settimane al debutto del Grande Fratello Vip 6, ma i concorrenti ufficializzati dagli addetti ai lavori sono soltanto Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Tra i personaggi famosi presenti nell'elenco ufficioso dei futuri vipponi, spiccano due che hanno in comune un passato con Belen Rodriguez: Soleil Sorge è stata cognata dell'argentina per circa un anno, Gianmaria Antinolfi ha vissuto un breve ma passionale flirt con lei dopo la seconda separazione da Stefano De Martino.

Indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip sta per ripopolarsi: lunedì 13 settembre, infatti, inizierà ufficialmente la sesta edizione del reality-show che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini.

Tra le celebrità che a breve dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, ne spiccano due che hanno qualcosa in comune: entrambi hanno fatto parte della vita di Belen Rodriguez per un periodo.

Anche se manca ancora l'ufficialità, sembra confermato che tra gli inquilini del format Mediaset figurerà anche Soleil Sorge. La ragazza ha esordito in tv come corteggiatrice di Uomini e Donne, poi ha continuato a far parlare di sé partecipando a programmi come Pechino Express e l'Isola dei Famosi.

È proprio quando è stata naufraga in Honduras, che l'influencer si è imbattuta in Jeremias, fratello della soubrette argentina con il quale ha fatto coppia per un po'. La bionda di origini americane, infatti, è stata cognata della presentatrice di Tu sì que vales per oltre un anno, un lasso di tempo in cui ha preso parte attivamente alla vita della sorella del fidanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una fugace fiamma di Belen al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge non dovrebbe essere l'unica concorrente del Grande Fratello Vip 6 ad aver avuto a che fare con Belen. I giornalisti, infatti, sostengono che tra i vipponi della nuova edizione ci sarà anche Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano con il quale la bella Rodriguez è stata paparazzata nell'estate del 2020.

Pochi mesi dopo essersi separata per la seconda volta da Stefano De Martino, la showgirl si è concessa una vacanza di relax e passione a Capri con il manager che il 13 settembre dovrebbe debuttare nel reality-show di Canale 5.

Il flirt tra i due è durato pochissimo (si parla di qualche settimana, dopodiché la conduttrice ha conosciuto Antonino Spinalbese, suo attuale compagno e papà di Luna Marì), ma è bastato per far sì che lui oggi figuri nella lista ufficiosa degli inquilini della casa più spiata d'Italia.

Ancor prima di frequentare Belen, Antinolfi ha avuto una breve relazione con Dayane Mello, che sarebbe stata lasciata proprio per l'argentina.

I vipponi ufficiali del Grande Fratello Vip

Stando alle informazioni e agli indizi che sono circolati fino a oggi, domenica 29 agosto, sono cinque i personaggi famosi che a metà settembre entreranno in casa.

Gli addetti ai lavori hanno ufficializzato la presenza nel cast di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, mentre su altre tre donne del gruppo hanno divulgato solo pochi dettagli.

I fan del reality-show, però, sarebbero riusciti a risalire all'identità delle tre vippone misteriose: Soleil Sorge (riconosciuta da una tuta indossata su Instagram e nella foto della futura inquilina), Manila Nazzaro (il cui cognome è stato rivelato con un rebus) e Raffaella Fico (che dovrebbe rimettersi in gioco a tredici anni di distanza dalla prima volta).

Dovrebbero essere un totale di venti le celebrità che tra poche settimane varcheranno la soglia della porta rossa, un gruppo equilibrato di uomini e donne famosi.