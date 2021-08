A poche settimane dal debutto del Grande Fratello Vip 2021, arriva il nome di un nuovo concorrente. Trattasi dell'ex tronista Sophie Codegoni, ex volto di Uomini e donne, al centro dell'attenzione anche per un presunto flirt con Fabrizio Corona. Sarà lei una delle nuove inquiline della casa più spiata d'Italia a partire dal prossimo settembre, anche se la sua presenza nel cast ha scatenato già accese polemiche in rete e sui social. Moltissimi non hanno gradito la scelta di dare spazio ad un personaggio che non considerano un vero e proprio "Vip".

Nel cast del GF Vip 6 arriva l'ex tronista Sophie Codegoni

Nel dettaglio, intervistata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Sophie Codegoni ha confermato che sarà una delle concorrenti di questo Grande Fratello Vip 2021, la cui partenza è fissata per il prossimo 13 settembre su Canale 5.

Un nome che non è passato inosservato ai numerosi fan di Uomini e donne, dato che lo scorso anno è stata una delle troniste del programma di Maria De Filippi, al centro dell'attenzione per la sua relazione con Matteo Ranieri, finita dopo appena un mese di frequentazione post programma.

La verità sul presunto flirt con Fabrizio Corona

Sophie, poi, questa estate si è fatta notare per un presunto flirt in corso con Fabrizio Corona, anche se nell'intervista ha smentito che tra lei e l'ex re dei paparazzi ci sia del tenero, rivelando che sono soltanto amici e che lui la sta aiutando molto dal punto di vista lavorativo.

La notizia di Sophie come nuova concorrente del GF Vip 6 è stata annunciata anche sui profili social del programma di Canale 5, scatenando un bel po' di polemiche.

La maggior parte dei commenti, infatti, non sono positivi nei confronti dell'ex tronista e in tanti puntano il dito contro il reality e la scelta della produzione di dare spazio a personaggi che dopo appena un anno di televisione, vengono considerati già "Vip".

Polemica web contro Sophie al Grande Fratello Vip 2021

"Che noia mortale", ha scritto qualcuno commentando l'ingresso di Sophie nella casa più spiata d'Italia e poi ancora c'è chi sottolinea il fatto che Signorini, qualche settimana fa, disse che non ci sarebbero stati influencer in questa sesta edizione.

"Iniziamo con la gente spazzatura", è la stoccata al vetriolo lanciata sui social da un altro spettatore del reality show.

E poi ancora c'è chi si chiede perplesso chi sarebbe questa nuova "sedicente vip" protagonista al Grande Fratello Vip da settembre e altri che non ci spiegano come facciano a considerarli dei personaggi famosi solo perché hanno partecipato per qualche mese a Uomini e donne.

"Andare a Uomini e donne vuol dire essere vip?", si è chiesto un fan polemico sui social.