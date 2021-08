"Non chiamatemi transgender", è questo il riassunto della prima intervista che ha rilasciato Andrea Nicole, una delle nuove troniste di Uomini e donne. Il giorno successivo alla prima registrazione della stagione 2021/2022, in rete hanno cominciato a circolare le dichiarazioni della 29enne che ha fatto molti lavori, che vive a Milano e che nel dating-show cerca una persona comprensiva e che sappia guardare oltre.

Conferme sui nuovi protagonisti di Uomini e Donne

Ieri, martedì 24 agosto, Maria De Filippi ha condotto la prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, quella in cui sono stati presentati i nuovi tronisti.

Come aveva anticipato il blog Vicolo delle News, ad animare il Trono Classico sarà anche una ragazza che in passato era un ragazzo: Andrea Nicole, infatti, è la prima protagonista del dating-show ad aver effettuato un percorso di transizione fisica, diventando donna dopo essere nata uomo.

La 29enne ha rilasciato un'intervista a ridosso del debutto nel format Mediaset e, a chi continua a definirla una transgender, ha detto: "Questo termine riguarda chi è ancora in transizione. Il mio percorso l'ho completato otto anni fa".

La new entry del programma di Canale 5, dunque, ha specificato che etichettarla come una trans è sbagliato perché da tanto tempo lei non lo è più: "Per la legge italiana sono una donna da otto anni.

Sul mio documento c'è scritto sesso femminile".

La milanese ha anche aggiunto che sentirsi chiamare transgender dopo aver affrontato e portato a termine un cambiamento così importante ma difficile, non le fa piacere, perché è come se tutti i suoi sforzi venissero vanificati.

Il desiderio del volto di Uomini e Donne

La nuova tronista di Uomini e Donne lavora come commessa in un negozio d'abbigliamento ed è di Milano.

Nel raccontare la sua storia ai giornalisti, la new entry del programma ha fatto sapere di essere nata Andrea, ma che già all'età di 15 anni aveva capito che il suo corpo non corrispondeva alla sua vera essenza.

Quando ha compiuto 18 anni, poi, Andrea Nicole ha iniziato il percorso di transizione che l'ha portata ad essere la bella ed ambiziosa donna che è oggi: "Ho deciso di partecipare al dating-show per sconfiggere le mie paure.

Sono sempre scappata dall'amore".

"Maria De Filippi mi ha fatto sentire subito a casa", ha aggiunto la 29enne che assieme ad altri tre giovani cercherà l'anima gemella nelle nuove puntate del Trono Classico.

Anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne

Quando le è stato chiesto che caratteristiche deve avere il suo uomo ideale, Andrea Nicole ha risposto che dev'essere intelligente e comprensivo, con la capacità di andare oltre alle apparenze che spesso hanno bloccato le sue precedenti frequentazioni.

La 29enne milanese è stata presentata al pubblico di Uomini e Donne nel corso della prima registrazione dopo lo stop estivo: martedì 24 agosto, infatti, il cast del dating-show si è riunito per dare il via all'edizione 2021/2022.

Maria De Filippi ha annunciato i quattro nuovi tronisti (tra cui la commessa che in passato era un ragazzo), ma di tre di loro ancora non è stata resa nota l'identità.

Con molta probabilità, poi, in studio si è parlato a lungo di Gemma Galgani e dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta durante le vacanze: la dama del Trono Over, infatti, si è rifatta il seno mentre il programma non era in onda, e ad anticipare il tutto è stato il direttore Riccardo Signoretti.

Il format Mediaset tornerà su Canale 5 lunedì 13 settembre ma già oggi, mercoledì 25 agosto, ci sarà un'altra registrazione, la seconda di questa già movimentata stagione.