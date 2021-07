Emergono nuovi retroscena sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6, il fortunato reality show di Canale 5 che tornerà in onda da settembre in poi con la conduzione di Alfonso Signorini.

A lanciare i nuovi nomi dei concorrenti che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle scorse ore sui social ha tirato in ballo anche Manuel, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality show Mediaset.

Retroscena sui nuovi concorrenti del GF Vip 6

Nel dettaglio, Deianira sui social ha svelato dei nuovi retroscena sul cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip.

L'inizio di questa sesta edizione sarebbe in programma per lunedì 13 settembre, giorno in cui si riaccenderà anche il daytime di Canale 5 con il ritorno di tutte le trasmissioni del pomeriggio.

Secondo l'esperta di gossip napoletana, al momento ci sarebbero tre concorrenti pressoché certi di fare parte del cast della prossima edizione del reality show.

La prima sarebbe la giunonica Francesca Cipriani, che in passato ha avuto modo di partecipare alla versione "Nip" del reality show e che successivamente si è messa in gioco anche come naufraga dell'Isola dei famosi.

L'ex di Tommaso Zorzi potrebbe essere nel cast del GF Vip 6

Sempre secondo Deianira, sarebbe certa la presenza di Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e donne, anche lei in passato naufraga all'Isola, la quale dovrebbe mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva.

Le porte della casa di Cinecittà dovrebbero aprirsi anche per Alex Belli, l'attore che aveva raggiunto l'apice della popolarità con la soap opera Centovetrine e che tornerebbe in televisione dopo un periodo di assenza.

Ma, sempre stando ai retroscena di Deianira, ci sarebbero anche altre trattative in corso per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il primo nome è quello di Manuel Zardetto, noto soprattutto per essere un ex fidanzato di Tommaso Zorzi che, proprio durante la scorsa edizione del reality show, si è fatto vedere in diversi salotti televisivi per commentare le vicende del giovane influencer.

Confermate le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

In lizza per entrare nel cast di concorrenti ci sarebbe anche Giovanni Ciacci, il costumista delle dive della televisione e dello spettacolo.

Insomma è un'edizione che sicuramente non deluderà le aspettative quella del Grande Fratello Vip 6, la quale potrà contare sulla presenza in studio di due nuove opinioniste.

Trattasi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali qualche giorno fa sono state paparazzate a cena a Roma proprio in compagnia di Signorini.