Il Grande Fratello Vip 6 ritornerà in onda dal 13 settembre in poi su Canale 5 e tra i concorrenti candidati a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, spiccava anche il nome di Raz Degan. L'attore e modello, però, a distanza di qualche giorno dall'uscita della notizia, si era subito affrettato a smentire tale indiscrezione sui social, precisando che non si sarebbe rinchiuso in quella casa "piena di spazzatura". E, in queste ore, Degan è tornato a sbottare sempre su Instagram, dopo le voci legate ad un super-compenso che avrebbe chiesto alla produzione del reality show per il suo ingresso.

Il 'no' di Raz Degan al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini

Nel dettaglio, tra le varie indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6, spiccava quella legata al nome di Raz Degan che a quanto pare sarebbe stato contattato e preso in considerazione dalla produzione del reality show Mediaset.

L'ex compagno di Paola Barale, però, ha subito smentito la notizia, precisando che non avrebbe mai preso parte a questo tipo di trasmissione e lanciando anche una frecciatina contro il reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Casa piena di spazzatura", aveva scritto Raz sui social facendo riferimento proprio alla casa più spiata d'Italia, i cui riflettori torneranno a riaccendersi dal prossimo lunedì 13 settembre.

Il retroscena su Raz Degan e il GF Vip 6

Ma, a rincarare la dose su quella che sarebbe una trattativa sfumata, ci ha pensato il blogger Davide Maggio che, dalle pagine del suo sito, ha lanciato un retroscena che ha fatto infuriare ancora di più Raz Degan.

Secondo Maggio, il motivo del rifiuto di Raz avrebbe a che fare con il "no" ricevuto dalla produzione del GF Vip 6, dopo la sua richiesta economica ritenuta fin troppo esagerata.

Sembrerebbe, infatti, che l'ex compagno di Paola Barale avesse chiesto un cachet di ben 500 mila euro per poter varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e portare avanti la sua avventura per circa un mese.

'La dignità non è in vendita', sbotta Raz Degan sui social

Una cifra che la produzione del reality show non avrebbe accettato di prendere in considerazione e da qui si sarebbe interrotta la trattativa per averlo nel cast della sesta edizione.

In queste ore, però, Raz Degan è tornato a scrive sui social: l'attore e modello ha sbottato, parlando di "fake news" e lanciando frecciatine contro Davide Maggio.

"Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante Delta-Maggio. Sempre più insidiosa. 500K? Neanche per un milione. La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano", ha scritto Raz Degan sui social, smentendo così le voci sul presunto compenso.