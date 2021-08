Tra i tronisti più amati dell'ultima edizione si Uomini e donne, vi è sicuramente Davide Donadei che grazie al programma dei sentimenti di Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella. Con la giovane Chiara Rabbi, la love story prosegue nel migliore dei modi e i due si stanno godendo questa prima estate da fidanzati. In queste ore, però, l'ex tronista ha scelto di utilizzare i social per comunicare ai suoi numerosissimi fan che lo seguono su Instagram, un problema di salute che lo vede protagonista e che lo starebbe mettendo in difficoltà.

Davide Donadei racconta il suo problema di salute sui social

Nel dettaglio, Davide Donadei ha scelto di sfogarsi sui social, raccontando di avere un problema legato ai valori dell'insulina che, in questo periodo, gli starebbe causando un po' di problemi.

"Ho un valore un po' alto e dunque posso mangiare solo cibi con basso valore glicemico", ha ammesso Davide raccontando tutto sui social, senza nascondere che questo problema renderebbe tutto più complicato.

"Riso, pasta e tutti i tipi di dolci già non li tocco da un po' di tempo, e questo mi sta facendo andare in difficoltà", ha ammesso l'ex tronista di Uomini e donne.

'Il sorriso non lo perder mai', scrive l'ex tronista di Uomini e donne

A tal proposito, Davide ha ammesso che in questo periodo deve seguire una dieta particolarmente restrittiva, cercando di essere super attento all'alimentazione.

Nonostante il problema di salute, però, l'ex tronista Donadei non perde affatto il sorriso e non è un caso che una delle frasi usate per una story Instagram è stata proprio: "il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada", tratta dalla canzone di Emma Marrone, "Dimentico tutto".

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Davide riuscirà a risolvere il suo problema di salute, fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e donne.

Davide e Chiara potrebbero tornare in tv, ospiti a Uomini e donne

La trasmissione di Maria De Filippi, da oltre vent'anni leader indiscussa degli ascolti del primo pomeriggio di Canale 5, tornerà in onda da lunedì 13 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Le prime indiscrezioni sulle nuove registrazioni, in programma da fine agosto, rivelano che potrebbero tornare in studio anche le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione.

Se tale retroscena venisse confermato, significherebbe che Davide e la sua fidanzata Chiara potrebbero essere protagonisti di una delle puntate del dating show Mediaset, dove avrebbero modo di raccontare agli spettatori come sta procedendo la loro relazione dopo l'esperienza nel programma di Maria De Filippi.