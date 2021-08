Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a tornare in onda a partire dal prossimo mese di settembre 2021. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà uno dei punti di forza della programmazione Mediaset per la nuova stagione televisiva 2021/2022. Anche quest'anno si punterà sul doppio appuntamento settimanale e intanto circolano i primi retroscena legati al cast di concorrenti di questa sesta attesissima edizione. Tra i candidati spicca il nome di Raffaella Fico ma anche quello del tenebroso Raz Degan, ex compagno di Paola Barale.

Retroscena sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6 rivelano che le porte della casa rossa di Cinecittà potrebbero aprirsi per due ex volti di Uomini e donne.

Trattasi di Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini ed ex naufraga dell'Isola dei famosi e Sophie Codegoni, una delle troniste dell'ultima edizione del dating show Mediaset, protagonista attualmente di un flirt chiacchieratissimo con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Tra i retroscena delle ultime ore sui concorrenti del GF Vip 6 vi è anche quello che vedrebbe in pole position Raffaella Fico.

Raz Degan e Moreno candidati al GF Vip 6

L'ex volto di una delle passate edizioni della versione "Nip" del reality show Mediaset, potrebbe rimettersi in gioco in questa nuova esperienza, dopo che da un po' di tempo è assente dal piccolo schermo.

Occhi puntati anche su Raz Degan: l'attore, ex compagno di Paola Barale ed ex naufrago dell'Isola dei famosi, potrebbe essere la punta di diamante del cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

E poi ancora i retroscena sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso anche con il rapper Moreno, noto al pubblico per la sua partecipazione e la conseguente vittoria a una passata edizione di Amici di Maria De Filippi ma anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Jo Squillo potrebbe entrare nella casa del GF Vip 6

Occhi puntati anche su Manila Nazzaro: l'ex Miss Italia, in passato protagonista di Temptation Island Vip assieme al suo compagno, potrebbe mettersi in gioco in questa nuova esperienza televisiva che potrebbe segnare la sua rinascita artistica.

Tra le candidate, inoltre, vi è anche la cantante e conduttrice tv Jo Squillo, molto seguita e amata dal pubblico social.

In attesa di avere notizie certe sui nomi dei concorrenti, il padrone di casa del GF Vip 6, Alfonso Signorini, in una recente intervista ha anticipato che quest'anno non ci saranno influencer che entreranno nella casa, così come era successo lo scorso anno con Tommaso Zorzi.