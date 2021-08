Manca sempre meno al ritorno di Un posto al sole: la soap ambientata a Napoli si è fermata per una pausa di due settimane, come accade ogni anno, ma lunedì 23 agosto riaprirà i battenti. Non solo nuove storie e nuovi intrighi degli abitanti di palazzo Palladini attendono i telespettatori, ma anche una sigla tutta nuova. Secondo quanto anticipato dal settimanale, Telepiù, non solo verranno inseriti i personaggi che ormai da tempo fanno parte dell'amatissima serie di Raitre, ma di volta in volta, in base all'episodio, verranno inseriti anche i personaggi che compaiono sporadicamente.

Nuova 'intro' per la serie di Napoli

I fan più attenti di Un posto al sole avevano già capito che qualcosa bolliva in pentola: in base agli indizi raccolti sul web, era infatti chiaro che qualcosa nella sigla della soap stava per cambiare e così infatti sarà. Secondo quanto dichiarato da Luisa Amatucci, che interpreta Silvia Graziani, attualmente alle prese con i tormenti di cuore, le vicende degli amati personaggi verranno introdotte da una nuova sigla. Il cambiamento vi sarà già dalla prima puntata della nuova stagione, prevista il prossimo 23 agosto dopo la consueta pausa che la serie si concede ogni anno nelle settimane a cavallo del Ferragosto.

E adesso la domanda sorge spontanea: come sarà la nuova sigla?

Secondo le anticipazioni, vi saranno tutti i personaggi divenuti ormai un punto di riferimento per il numeroso pubblico della soap, ma cambierà ogni sera in base ai personaggi che prenderanno parte alle varie puntate. In base a quello che ha dichiarato Renata Anzano, una delle produttrici della Fremantle, un parte della sigla sarà sempre uguale, ma una seconda parte sarà modificata in base all'entrata o all'uscita dei nuovi personaggi.

Un posto al sole, quindi, continuerà a stupire i suoi sostenitori ogni sera fin dall'introduzione iniziale.

Le anticipazioni della soap dal 23 al 27 agosto

E se la sigla sa di 'nuovo', di certo le nuove vicende che vedranno impegnati i personaggi di Un posto al sole dal 23 al 27 agosto non saranno da meno. Filippo dovrà decidere se raggiungere la moglie e la figlia, mentre la presenza di Viviana si farà sempre più ingombrante.

Frattanto, il rapporto tra Clara e Patrizio potrebbe inclinarsi per via di un errore dello chef nei riguardi del piccolo Federico. Tensioni anche tra Marina e Fabrizio: in questa circostanza, la leggerezza di Alice, che ha raggiunto la nonna per una breve visita, non farà che peggiorare le cose.

Silvia si confiderà con Mariella riguardo la difficile situazione che si è creata con Giancarlo e Michele. Neanche per i più piccoli della serie mancheranno i momenti difficili. Jimmy e Bianca avranno le loro piccole difficoltà da affrontare. E intanto, Renato e Susanna avranno nuove tensioni a cui far fronte. La ripresa della soap non deluderà i telespettatori.