Seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6: dopo Katia Ricciarelli, gli addetti ai lavori hanno presentato Sophie Codegoni. L'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato un'intervista anche per chiarire la sua chiacchierata vita sentimentale: la ragazza entrerà nella casa da single, quindi si sono rivelati infondati i Gossip che la volevano legata a Fabrizio Corona. Parole dure, invece, la giovane le ha avuto per Matteo Ranieri, il corteggiatore che ha scelto su Canale 5 e che l'ha lasciata con poche spiegazioni.

Intervista per Sophie prima del Grande Fratello Vip

Si è fatto un gran parlare del rapporto tra Fabrizio Corona e una giovane tronista dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Per settimane, infatti, si è detto e scritto di tutto sulla presunta coppia, anche perché fu lo stesso ex re dei paparazzi a definire la ragazza "la mia fidanzata, la mia convivente" in alcuni video apparsi sui social network.

Mercoledì 25 agosto, Sophie è stata ufficializzata nel cast del Grande Fratello Vip 6 con un'intervista che ha pubblicato la rivista di Alfonso Signorini, conduttore del reality-show Mediaset.

La 19enne si è detta emozionata per l'avventura che sta per intraprendere, ma ci ha anche tenuto a fare delle precisazioni sui tanti flirt che le sono stati attribuiti dopo l'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi.

Novità sull'inquilina del Grande Fratello Vip 6

Dopo aver confermato che sarà una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip , Sophie ha parlato della sua situazione sentimentale, molto diversa da quella che i giornali di gossip hanno raccontato in questi mesi.

"Sono piuttosto sfigata con gli uomini. Ho vissuto solo relazioni di tradimento e negative.

Ma credo ancora nell'amore, ci spero sempre", ha fatto sapere Codegoni nella prima intervista da futura vippona.

Quando le è stato chiesto di spiegare come mai è finita la storia d'amore col corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, la giovane milanese ha risposto: "È durata solo due settimane. Mi ha lasciata Matteo perché diceva che non gli piacevo esteticamente né caratterialmente".

L'ex tronista, poi, ha sparato a zero su Ranieri quando ha aggiunto: " Una brutta persona , si è rivelato tutt'altro rispetto a come si era mostrato. È stata una grande delusione anche se non ero ancora innamorata".

Il chiarimento prima di partecipare al Grande Fratello Vip

Il giornalista che ha intervistato Sophie poche settimane prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, non ha potuto non chiederle qualcosa sui flirt che le sono stati attribuiti dopo la rottura con Matteo Ranieri.

Se il calciatore Zaniolo è stato definito solo un amico, è su Fabrizio Corona che la giovane ha speso belle parole.

"Lui è una persona meravigliosa che mi sta aiutando tanto, ma non stiamo insieme", ha chiarito Codegoni nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 25 agosto.

Anche se è stato associato all'ex re dei paparazzi, la 19enne ha smentito le voci che la volevano in una relazione amorosa con lui.

In merito al video in cui l'imprenditore l'ha presentata come la sua fidanzata , l'ex tronista ha detto: "C'erano i Carabinieri e la situazione lo richiedeva".

Insomma, Sophie e Corona sono solamente amici, tant'è che lui le ha dato molti consigli prima di iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà, come quello di essere sempre sé stessa e di non farsi condizionare dai pensieri negativi che le verranno quando si ritroverà da sola sotto l'occhio delle telecamere che la riprenderanno 24 ore su 24, anche nei momenti più difficili.