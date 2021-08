Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Un posto al sole, tornata in onda questa settimana su Rai 3 dopo la pausa estiva di due settimane. I vari protagonisti di Palazzo Palladini sono tornati a tener compagnia al pubblico dell'access prime time della terza rete Rai con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena, sorprese e rivelazioni inaspettate. Tuttavia, il prossimo 26 e 27 agosto, ci saranno delle modifiche al palinsesto della rete che riguarderanno in primis la fortunata soap serale.

Cambio programmazione Un posto al sole su Rai 3

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Un posto al sole del mese di agosto, rivelano che giovedì 26 agosto non ci sarà spazio per la messa in onda di un nuovo episodio in prima visione assoluta su Rai 3.

La soap, infatti, sarà cancellata per lasciare spazio alla diretta della partita di pallavolo Italia-Svizzera, valida per gli Europei femminili.

L'incontro di pallavolo occuperà la programmazione di Rai 3 dalle 20:15 alle 21:45, dopodiché ci sarà spazio direttamente per il programma di prima serata.

I fan di Un posto al sole, però, possono stare tranquilli perché l'appuntamento con la soap raddoppierà il giorno successivo, venerdì 27 agosto.

Il 27 agosto anticipa l'orario di inizio della soap

Per l'ultimo appuntamento di questa prima settimana della stagione 2021/2022 della celebre e fortunata soap, è previsto un doppio episodio in programma dalle 20:15 circa fino alle 21:10, quando poi la linea passerà al programma di prima serata.

In questo modo, quindi, i fan di Un posto al sole dovranno solo ricordarsi di sintonizzarsi su Rai 3, in anticipo di trenta minuti nella giornata di venerdì, dato che sarà anticipato l'orario di inizio della soap opera.

Intanto i colpi di scena non mancheranno in queste nuove puntate che segnano ufficialmente l'inizio della nuova stagione di Un posto al sole.

Le anticipazioni di Un Posto al sole: Clara va in crisi

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per i tormenti di Clara, la quale resterà a dir poco spiazzata dopo la dichiarazione inaspettata da parte del suo ex Alberto Palladini, che tornerà di nuovo all'attacco dopo aver corso il rischio di perderla.

E così, proprio adesso che Clara aveva trovato una stabilità emotiva con il nuovo fidanzato Patrizio, si ritroverà a dover mettere tutto in discussione dopo che il suo ex Alberto la manderà in forte crisi.

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Clara? Deciderà di chiudere per sempre col suo passato e quindi con Palladini, oppure metterà in stand-by la relazione con il giovane Patrizio? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in programma su Rai 3.