Grande attesa per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera pomeridiana di Rai 1 che quest'anno tornerà in onda da lunedì 13 settembre. Le riprese delle nuove puntate sono cominciate già da un po' di mesi anche se, in questo periodo, gli attori protagonisti della soap di Rai 1 sono in ferie per due settimane. Intanto, però, emergono già le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso del sesto capitolo della soap opera: occhi puntati su Vittorio Conti che, contrariamente a quanto si vocifera, non uscirà di scena.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio riparte da zero

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio Conti si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita lavorativa e affettiva, dopo che sua moglie Marta ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi in America.

Un duro colpo per Vittorio, il quale però non si lascerà sopraffare dagli eventi e deciderà di darsi una scossa importante per far sì che la sua vita riprenda di nuovo quota dopo la dura e cocente batosta.

La sua grande passione, quindi, continuerà ad essere il grande magazzino. A tal proposito, Vittorio fonderà anche la prima rivista ufficiale del Paradiso delle signore, con la quale intende tenere informate tutte le preziose clienti sulle novità presenti in negozio.

La verità sull'uscita di scena di Vittorio Conti

Ma, in queste ultime settimane, si è parlato anche di una possibile uscita di scena del personaggio di Vittorio Conti, nel corso delle puntate della sesta stagione, in programma fino a maggio 2022 su Rai 1.

A fare un po' di chiarezza su queste voci ci ha pensato l'attore stesso Alessandro Tersigni che, in una recente intervista, ha smentito categoricamente le indiscrezioni che lo riguardano.

L'attore di Vittorio, infatti, ha precisato e ribadito che non ci sarà nessuna uscita di scena del suo personaggio dal cast de Il Paradiso delle signore, ammettendo di essere molto affezionato a questa serie che gli ha permesso di raggiungere dei traguardi importanti.

Il ritorno di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Tornando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di settembre, va segnalato anche il ritorno in scena di un personaggio assente da un po' di tempo.

Trattasi della giovane Tina Amato, figlia di Giuseppe e Agnese, la quale dopo aver coronato il sogno di diventare un'affermata cantante, riapparirà di nuovo a Milano.

La ragazza, quindi, tornerà ad essere una delle protagoniste di questa sesta stagione della soap e anche lei sarà partecipe della scoperta del clamoroso segreto che riguarda suo padre Giuseppe.