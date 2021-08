Le avventure dello sceneggiato Brave and Beautiful prodotto in Turchia, continuano ad appassionare il pubblico televisivo di Canale 5 e a ottenere consensi. Nella puntata in programma sul piccolo schermo il 25 agosto 2021, Tashin Korludağ (Tamer Levent) si troverà in una spiacevole situazione a causa della sua ex fiamma Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) lasciata in passato per sposare la madre di sua figlia Sühan (Tuba Büyüküstün).

In particolare il potente uomo dovrà vedersela con numerosi contadini, che troveranno il coraggio di denunciarlo al comando di polizia con l’accusa di essere sfruttati ormai da anni.

Trama Brave and Beautiful, del 25 agosto: Mihriban convince i contadini a ribellarsi contro Korludag

Nel trentottesimo episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset mercoledì 25 agosto 2021 come al solito dopo la telenovela Una vita e prima delle vicende di Love is in the air, dalle ore 14:45 sino alle 15:30, Cesur (Kivanç Tatlitug), a seguito dell’arrivo di Tahsin nella sua tenuta, per cercare di riconciliarsi con la figlia Sühan si recherà all’ufficio postale: l’obiettivo del coraggioso ragazzo ancora deciso a vendicare il decesso del padre, sarà quello di chiedere informazioni sul postino intercettato dal perfido suocero.

Nel contempo a catturare l’attenzione dei telespettatori italiani sarà anche Mihriban (Devrim Yakut), che servendosi della complicità di Cesur vorrà farla pagare al temutissimo proprietario terriero Tahsin.

La madre di Bulent (Serkan Altunorak) riuscirà a far leva sui sentimenti dei contadini, convincendoli a ribellarsi una volta per tutte denunciando alle forze dell’ordine le continue vessazioni da parte di Korludag nei loro confronti, promettendogli che in cambio con i soldi del risarcimento saranno liberi di acquistare le azioni e diventare soci dell’azienda.

Tahsin viene denunciato, Cahide fa credere al marito Korhan che Hulya è una pedina di Cesur

Il piano di Mihriban andrà a buon fine, visto che nel giro di pochissime ore verranno presentate parecchie denunce contro Tahsin. Quest’ultimo dopo l’accaduto coglierà l’occasione al volo per generare caos, dato che chiederà a Mehmet (Kahraman Sivri) di non rimanere fermo a guardare: gli scagnozzi di Tahsin si daranno subito da fare distruggendo le vetrine del negozio di Sühan e della farmacia di Adalet (Nihan Büyükağaç).

Nel corso di una rissa però ad avere la peggio sarà proprio Korludag, poiché un sasso finirà per colpirlo alla testa.

Per finire Cahide (Sezin Akbaşoğulları) aprirà gli occhi al marito Korhan (Erkan Avcı), facendogli credere che Hulya è una spia di Cesur, mandata appositamente da lui nella loro abitazione per controllare ogni movimento di Tahsin e di tutta la famiglia dell’uomo, quindi loro compresi.