Da lunedì 13 settembre 2021, riprenderà su Rai 1 l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio, campione di ascolti in daytime. In queste settimane, gli attori protagonisti della soap sono ritornati già sul set per girare le scene inedite che andranno a comporre le nuove puntate, per la gioia dei numerosissimi fan che li seguono. Non mancheranno i colpi di scena e i riflettori saranno ancora una volta ben puntati sul giallo legato alla scomparsa di Achille Ravasi, l'ormai ex marito della contessa Adelaide.

Anticipazioni nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in questa nuova stagione, bisognerà arrivare alla risoluzione del giallo che ha attanagliato il pubblico durante la scorsa serie.

Che fine ha fatto Achille Ravasi? Perché non è più tornato in scena dopo il viaggio di nozze che fece con la contessa in America? Umberto è davvero responsabile della sua sparizione?

Sono queste le domande a cui bisognerà trovare una risposta nel corso della lunga e intensa sesta stagione della soap opera di Rai 1, la quale non deluderà affatto le aspettative del pubblico.

Umberto e Adelaide nascondono segreti sul caso Ravasi

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso 6, sia per la contessa Adelaide che per suo cognato Umberto Guarnieri, ci sarà il fatidico momento della verità finale.

I due, in tutto questo periodo, hanno sempre taciuto sul reale motivo di questa sparizione nel nulla di Achille Ravasi ma, questa volta, saranno chiamati a fare i conti con quel passato che avevano cercato di dimenticare e mettere da parte definitivamente.

Sia Umberto che la contessa, infatti, nascondono dei segreti in merito al caso Achille che, fino a questo momento, non hanno ancora svelato apertamente.

Vittorio Conti riparte senza sua moglie

Del resto Umberto e la contessa sono stati proprio gli ultimi ad aver visto Achille in America prima della sparizione nel nulla.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che al centro delle dinamiche ci sarà anche la nuova vita di Vittorio Conti.

In un primo momento per lui non sarà affatto facile riuscire a superare la delusione per l'addio da parte di sua moglie Marta, la quale ha scelto di trasferirsi stabilmente in America.

Nuovo amore in arrivo per Vittorio? Anticipazioni Il Paradiso 6

Vittorio, però, dimostrerà di essere forte e di avere tutte le carte in regola per poter reagire nel migliore dei modi.

A tal proposito, infatti, non si esclude che in questa sesta stagione della soap opera, Conti potrebbe trovare anche un nuovo amore, pronto a fargli battere il cuore.

Chi potrebbe essere la nuova fiamma di Vittorio? Le trame de Il Paradiso 6 rivelano che in scena ci sarà il ritorno di Anna Imbriani, una vecchia conoscenza di Conti, che tornerà di nuovo a Milano dopo un periodo di assenza.