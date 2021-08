Da lunedì 13 settembre torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati d'ascolto. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio Conti, che sarà ancora una volta protagonista delle trame, anche se non avrà più al suo fianco Marta Guarnieri. A Milano, però, torneranno alcuni volti noti della soap assenti da un po', come nel caso di Anna Imbriani, che è stata tra le protagoniste delle prime stagioni in onda in prime time su Rai 1.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si riaffaccerà di nuovo Anna Imbriani, che è stata tra le prime veneri del grande magazzino.

A un certo punto della serie, però, la donna aveva scelto di andare via assieme al suo compagno Quinto, ma il suo ritorno è previsto nel corso delle nuove puntate di settembre.

A confermare il rientro in scena è stata l'attrice Giulia Vecchio, che veste proprio i panni di Anna nel cast della soap opera di Rai 1, lasciandosi andare anche a un retroscena su quello che succederà con Vittorio Conti, dato che in passato i due avevano stretto un buon legame affettivo.

L'attrice di Anna ha così svelato che il motivo del suo ritorno a Milano avrà a che fare con la morte di Quinto.

Il retroscena su Anna Imbriani e Vittorio Conti

L'uomo è venuto a mancare e Anna si è ritrovata da sola e con una bambina da crescere: proprio per questo motivo ha deciso di riaffacciarsi di nuovo in città, con la speranza di poter riprendere in mano le redini della vita che aveva lasciato ai tempi della sua partenza.

Anna però, nonostante le difficoltà riscontrate, deciderà di non rivolgersi subito a Vittorio Conti per essere assunta di nuovo nel grande magazzino, bensì proverà a cercare lavoro altrove.

"All'inizio Anna non vorrà chiedere aiuto a Vittorio Conti", dice l'attrice che si è lasciata andare a questo retroscena sulla sesta stagione de Il Paradiso delle signore, aggiungendo che in un primo momento il suo personaggio avrà timore del giudizio dell'ormai ex marito di Marta.

Vittorio senza Marta, ci sarà del tenero con Anna nella sesta stagione de Il Paradiso?

Proprio per questo motivo, Anna deciderà di presentarsi al Circolo e di proporre la sua candidatura per cercare lavoro lì. La trattativa andrà a buon punto e Anna inizierà a prendere servizio, ma cosa succederà nel corso delle puntate a seguire della soap?

Non si esclude che complice l'assenza di Marta Guarnieri, che ormai ha scelto d'intraprendere il suo nuovo percorso di vita in America, Vittorio possa avvicinarsi ad Anna Imbriani.