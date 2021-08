Riparte l'appuntamento con Uomini e donne 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che la messa in onda del programma è prevista da lunedì 13 settembre su Canale 5, ma intanto sono ricominciate le registrazioni ufficiali di questa nuova edizione. I protagonisti sono rientrati in studio, pronti a mettersi in gioco in questa nuova annata, tutti desiderosi di trovare la propria anima gemella. Svelato ufficialmente il nuovo cast, che potrà contare sulla presenza di quattro nuovi tronisti e sul ritorno di dame e cavalieri del trono over.

Svelato il nuovo cast di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che dal prossimo settembre saranno quattro i tronisti che si metteranno in gioco nella storica trasmissione Mediaset.

La prima tronista è Andrea Nicole, una giovane ragazza transessuale che ha portato a termine il suo percorso da uomo a donna ed ha scelto di partecipare ai casting per la trasmissione Mediaset. Alla fine è stata scelta da Maria De Filippi per questa nuova avventura e da settembre sarà sul trono pronta a mettersi in gioco.

La seconda tronista che fa parte del nuovo cast di Uomini e donne si chiama Roberta, arriva da Roma e nel suo passato ha dovuto affrontare la scomparsa di suo padre, venuto a mancare quando lei era appena quattordicenne.

Quattro nuovi tronisti a Uomini e donne: ecco chi sono

Per quanto riguarda, invece, i due nuovi tronisti maschi di questa edizione, il primo è Matteo e anche lui è originario di Roma. Un ragazzo che si definisce una "testa calda" a cui non importa il giudizio della gente, ma è pronto a innamorarsi e a dare tutto il suo cuore alla persona giusta.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che sul trono siederà anche Joele Milan, 26 anni, originario della provincia di Venezia.

Nel suo video di presentazione ha rivelato di essere stato tradito dalla sua ultima fidanzata e di averla beccata a letto con uno dei suoi migliori amici.

Accanto ai quattro tronisti ufficiali ritorneranno anche i protagonisti del trono over.

Tra i ritorni in scena ci saranno quelli di Gemma Galgani e Isabella Ricci.

Trono over, il ritorno di Gemma e Isabella: anticipazioni Uomini e donne

Le due "antagoniste" della scorsa edizione saranno entrambe presenti in questo nuovo ciclo di appuntamenti che coprirà la durata della stagione televisiva 2021/2022.

Gemma, inoltre, fin dal primo momento sarà al centro dell'attenzione dopo aver confessato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per rifare il seno. Una rivelazione che porterà subito allo scontro con Tina Cipollari.

Nel parterre del trono over è prevista anche la presenza della dama Ida Platano e quella del cavaliere Armando Incarnato. Al momento, invece, non ci sarebbe stato il ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.