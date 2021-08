Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore che sarà in onda con la sesta stagione a partire dal 13 settembre e molte anticipazioni sulle trame sono già note. Uno dei ritorni più graditi sarà quello di Anna Imbriani, presente nelle prime due stagioni della soap, che resterà vedova e ricomincerà a Milano da zero. Secondo alcune indiscrezioni, il ritorno della giovane mamma potrebbe far breccia anche nel cuore di Vittorio, rimasto da solo dopo la partenza di Marta per l'America.

La ex Venere dal passato difficile tornerà a Milano: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 annunciano che Anna Imbriani farà nuovamente parte della grande famiglia del grande magazzino di Milano. La donna ha un passato molto difficile e il pubblico che ha seguito le prime stagioni del soap tv ricorderà che ha avuto una figlia da un uomo sposato, l'ingegnere Massimo Riva. Dopo essere stata ingannata, Anna si è ritrovata da sola a portare avanti la gravidanza e ha dovuto combattere con Riva, deciso a portarle via la piccola. Fortunatamente, la signorina Imbriani ha potuto contare sull'affetto degli amici e sull'amore di Quinto che è scappato da Milano con lei e la bambina.

Nella prossima stagione, Anna tornerà da sola, perché come ha rivelato l'attrice Giulia Vecchio: "Quinto è morto, e lei non ce la fa da sola ad occuparsi della piccola Irene".

Anna ricomincerà la sua vita dal Circolo e chiederà aiuto a Roberto: spoiler sesta stagione

Secondo le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, quindi, Anna ricomincerà da zero tornando nella grande città, ma non chiederà aiuto a Vittorio come si potrebbe pensare: almeno in un primo momento la donna lavorerà al Circolo, dove non la conosce nessuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anna preferirà chiedere l'aiuto di Roberto, il pubblicitario amico di Conti che tempo fa si era invaghito di lui, ma questo non esclude che la donna possa entrare a far parte della vita del proprietario del Paradiso delle signore. Secondo gli spoiler, infatti, Vittorio dopo la partenza di Marta cercherà la serenità nel lavoro, ma ritroverà anche il suo lato romantico grazie ad una donna.

Nella vita dell'imprenditore potrebbe quindi affacciarsi la ex Venere che con lui potrebbe costruire quella famiglia felice che entrambi hanno sempre sognato.

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore vedrà anche protagonista la famiglia Amato, perché Giuseppe si troverà faccia a faccia con Petra, la sua amante della Germania che si presenterà con la figlia che hanno concepito. Per Agnese sarà sempre più difficile sopportare le delusioni di suo marito e nel suo cuore continuerà ad amare sempre Armando.