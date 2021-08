Dopo lo sfogo di Sangiovanni contro gli haters, anche Deddy si è trovato costretto a prendere la parola contro l'ennesimo 'leone da tastiera'. Il cantante di '0 passi', ex allievo di Amici 20, ha postato una Instagram Story, nelle scorse ore, uno screen che racchiudeva un serie di pesantissimi insulti ricevuti da parte di qualcuno così codardo da nascondersi dietro uno schermo per augurare il peggio ad un ragazzo la cui unica colpa è quella di aver lottato per ottenere dei traguardi. Parole così forti che il social ha dovuto censurare la suddetta Storia.

La cattiveria gratuita purtroppo dilaga.

Instagram cancella le Storie di Deddy

Sebbene Maria De Filippi abbia recentemente svelato di preparare i talenti di Amici alla popolarità che li investe improvvisamente quando termina il talent, purtroppo non è mai facile avere a che fare con gli haters che purtroppo sempre più spesso rappresentano l'altra faccia della medaglia della popolarità. Questo è ciò che è accaduto nelle ultime ore a Deddy, il quale però ha deciso di rendere pubblici i messaggi ricevuti con la speranza di smascherare il detrattore o quanto meno di zittirlo in maniera definitiva.

'Stonato come una campana' è solo uno dei messaggi ricevuto dall'artista, o quanto meno l'unico riportabile perché privo di parolacce e pesanti offese come lo sono gli altri.

Parole così dure e spiacevoli che anche Instagram le ha censurate, cancellando le Storie di Dennis, questo il nome all'anagrafe dell'ex allievo di Amici. Deddy, però, ha preso la parola su Twitter, a questo punto, per mettere in chiaro il suo pensiero e per far sapere agli haters che nessuno fermerà il suo percorso artistico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cantante: 'Che vi è successo per essere così cattivi'

'Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio', ha scritto Deddy. 'Curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi?', ha chiesto il cantante che ha poi proseguito affermando che lui andrà dritto per la sua strada costellata di musica e accompagnato da chi gli vuole bene.

Tanta cattiveria nei confronti di giovani talentuosi non ha senso né giustificazione, ovviamente. Risulta condivisibile che Deddy voglia prendere le distanze da tanto odio.

Deddy, che era rimasto in silenzio quando qualche giorno era al centro del gossip per un possibile ritorno con Rosa Di Grazia, stavolta si è esposto. Purtroppo non è la prima volta che i ragazzi di Amici 20 devono avere a che fare con le critiche inutili e cattive. E dire che proprio la vincitrice Giulia Stabile si è fatta portavoce del dolore che i bulli provocano, essendone stata lei stessa vittima. Gli haters, purtroppo, non imparano mai.