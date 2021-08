Proseguono a ritmo serrato le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, la popolare soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda da metà settembre in prima visione assoluta. Tra i riconfermati vi è Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, il responsabile del grande magazzino più famoso della tv italiana, presente fin dalla prima puntata della prima stagione. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci legate ad un possibile addio di Tersigni e alla conseguente uscita di scena del suo personaggio: l'attore, così, ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza su cosa sta accadendo.

Vittorio Conti lascia il cast de Il Paradiso delle signore 6?

Nel dettaglio, sebbene le riprese de Il Paradiso delle signore 6 siano iniziate già da un po' di mesi e lo stesso Alessandro Tersigni sui social ha condiviso diversi momenti della sua vita sul set in piena estate, si sono diffuse voci legate ad una possibile uscita di scena del suo personaggio.

A fare un po' di chiarezza, dopo questi rumor che lo riguardavano, ci ha pensato lo stesso Tersigni in una intervista concessa al settimanale "Chi", dove ha svelato che si tratta di "fake news".

Alessandro Tersigni rompe il silenzio sulle voci di addio alla soap Rai

"Le voci che io stia per lasciare sono false", ha dichiarato il protagonista principale de Il Paradiso delle signore 6, il quale poi ha aggiunto che in questi giorni lui e tutta la squadra di attori della soap opera pomeridiana di Rai 1, sono impegnati con le riprese delle nuove puntate.

"Siamo qui a Roma con 40 gradi per girare i nuovi episodi", ha dichiarato Tersigni, aggiungendo poi che questo sarà il primo anno in cui il cast de Il Paradiso avrà a disposizione due settimane di ferie ad agosto per poter staccare un po' la spina e godersi così il meritato riposo e relax dopo un anno decisamente impegnativo.

Intanto, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio Conti sarà ancora uno dei protagonisti indiscussi delle nuove puntate.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio riparte senza Marta

L'uomo, infatti, dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio di Marta (interpretata dall'attrice Gloria Radulescu).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna, malgrado le richieste di Vittorio di non partire per gli Stati Uniti d'America e di restare al suo fianco, ha scelto di fare di "testa sua". Marta si è trasferita in America e non sarà presente nelle nuove puntate di questa sesta stagione in onda da settembre in tv.

Vittorio, quindi, per dimenticare la sua amata si getterà a capofitto nel suo lavoro, dedicandosi anima e corpo al Paradiso delle signore e fondando anche la prima rivista ufficiale del negozio, che servirà ad informare le clienti su tutte le novità del momento.