Ballando con le stelle 2021 tornerà in onda questo autunno, come sempre nella fascia serale di Rai 1. Al timone ci sarà l'autrice e direttrice artistica Milly Carlucci che, in questi giorni, ha svelato le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso del prossimo ciclo di appuntamenti con lo show. Occhi puntati sulla giuria, la quale è stata riconfermata nonostante la stessa Carlucci abbia ammesso che più persone le chiedono di rinnovarla. A tal proposito, l'ex concorrente Giovanni Ciacci, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della conduttrice e dei giurati stessi dello show di Rai 1.

Il duro attacco contro Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le stelle

Nel dettaglio, Milly Carlucci con un video che ha pubblicato sui social qualche giorno fa, ha confermato la giuria di Ballando con le Stelle 2021.

Ad esprimere il proprio parere sulle esibizioni dei concorrenti famosi che si metteranno in gioco quest'anno ritroveremo: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

I cinque giurati sono presenti in trasmissione da un bel po' di anni, motivo per il quale Giovanni Ciacci non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo contro la giuria dello show.

L'ex ballerino di Ballando con le stelle, che qualche anno fa scese in campo al fianco di Raimondo Todaro, non ha risparmiato una frecciatina alla padrona di casa dello show.

'Doveva mandarli in pensione', sbotta Ciacci contro Carlucci

"Con la giuria sbagli tutto. Doveva mandarli in pensione", ha sentenziato Ciacci ritenendo che tra i cinque volti dello show, l'unica realmente competente è Carolyn Smith, la quale merita di stare lì a giudicare le esibizioni dei concorrenti, in quanto esperta in materia.

"Ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi. Canino, Mariotto, Zazzaroni li manderei proprio in pensione. Ma lo stesso vale per la Lucarelli: nonostante sia la più giovane, è da tempo che dovrebbe ritirarsi", ha dichiarato Ciacci.

Ma chi sono i volti che Ciacci auspicherebbe di vedere come giurati di Ballando con le stelle?

Per il celebre costumista delle donne dello spettacolo italiano, Milly Carlucci dovrebbe puntare su vecchie conoscenze del suo show in onda su Rai 1.

Chi vorrebbe Ciacci nella giuria di Ballando con le stelle

"Amanda Lear e Heather Parisi", ha dichiarato Ciacci ammettendo che sarebbe bello poter rivedere le due giurate delle primissime edizioni del programma.

Accanto a questi due nomi, Ciacci ha fatto anche i nomi di alcune new entry come nel caso di Lorella Cuccarini (attualmente riconfermata in giuria ad Amici 21) e Cristiano Malgioglio, che secondo lui avrebbero potuto svecchiare la giuria dello show di Milly Carlucci.