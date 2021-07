Si comincia a parlare della composizione del nuovo cast della sesta stagione della serie televisiva "Il Paradiso Delle Signore", tra addii e nuovi arrivi. Massimo Poggio viene annoverato come possibile new entry nella fiction di Rai Uno. L'attore, noto per la partecipazione a fiction di successo (come Che Dio Ci Aiuti), sarebbe dunque pronto a far ritorno in Rai. Il ruolo pensato per Poggio sarebbe adatto anche alla sua età: dovrebbe interpretare il padre di Stefania. Nel corso dell'annuncio dei palinsesti Rai è stato annunciato che ci sarà un cambiamento importante per la famiglia Colombo, decisa a trasferirsi nella città di Milano.

Verrà anche Ezio, il padre di Stefania (Grace Ambrose). Questa novità potrebbe sconvolgere la vita della commessa alle prese con il passato legato alle proprie origini.

Massimo Poggio e il possibile ruolo del padre di Stefania

Massimo Poggio avrebbe l'identikit adatto per cimentarsi in questo ruolo inedito considerando che manca da qualche anno in Rai e il pubblico si è sempre interrogato riguardo alla sua assenza. Ancora una volta nella serie diverrebbe centrale la figura di un padre assente che ritorna a essere parte integrante nella vita dei figli. Ne è stato dato un esempio nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore con il ritorno di Giuseppe Amato, padre di Salvatore (Emmanuel Caserio).

Massimo Poggio ha avuto modo di interpretare in altre occasioni il ruolo del genitore e il pubblico Rai è legato al suo ruolo in Che Dio Ci Aiuti. In quell'occasione ha lavorato con due protagoniste della fiction come Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela e Valeria Fabrizi (Suor Costanza). Inoltre lo sconvolgimento dovuto all'arrivo di Ezio nella vita di Stefania coinvolgerebbe anche Gloria, la quale si troverebbe con le spalle al muro, costretta a raccontare la verità sulla maternità.

Ma le sorprese non terminano qui in riferimento alla sesta stagione de Il Paradiso Delle Signore.

Un giovane attore new entry nella sesta stagione de 'Il Paradiso Delle Signore'?

Circola come new entry anche il nome di Moisè Curia, giovane attore noto per la partecipazione a prodotti televisivi della Rai di successo. Ne sono esempi le Serie TV "Braccialetti Rossi" oppure "Nero A Metà" con Claudio Amendola.

Da quanto traspare, l'attore dovrebbe mettersi alla prova con un personaggio che entrerà nella vita di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Dunque Moisè Curia sarebbe il volto scelto per impersonare la figura di Marco di Sant'Erasmo, nipote della contessa. Non si hanno ancora certezze ma è un'ipotesi plausibile considerando le analogie anagrafiche tra attore e personaggio.