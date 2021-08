Stop alle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Da un po' di mesi ormai vanno avanti le riprese dei nuovi episodi della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio, che tornerà in onda da metà settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1. Gli attori sono stati impegnati, per tutti i mesi più caldi di questa estate, sul set per girare quello che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso della sesta stagione, in programma fino a maggio 2022. In questi giorni, però, la produzione della soap opera si è fermata, così come svelato dall'attore Emanuel Caserio.

Si fermano le riprese de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, i protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 sono ritornati sul set della soap opera a partire da mese di maggio, pronti a girare le puntate di questa attesissima nuova stagione che debutterà lunedì 13 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Un impegno non indifferente per tutto il cast della serie, dato che trattandosi di un prodotto quotidiano, i ritmi sul set risultano essere molto impegnativi e richiedono degli sforzi non indifferenti.

Tuttavia, in queste ore è arrivato lo stop alle riprese de Il Paradiso delle signore, che permette così ai vari protagonisti della soap opera di potersi godere le vacanze estive e di staccare così la spina dagli impegni quotidiani sul set.

La soap si ferma per due settimane: stop alle riprese de Il Paradiso 6

Ad annunciare lo stop di questo primo ciclo di riprese è stato l'attore Emanuel Caserio, che nella soap opera veste i panni del giovane Salvatore Amato.

Sui social, infatti, ha svelato che quest'anno tutto il cast e la produzione della soap opera di Rai 1 saranno in ferie per due settimane.

Questo vuol dire che la macchina organizzativa del Paradiso delle signore si rimetterà di nuovo in moto a partire da fine agosto, per girare le altre puntate che andranno a comporre l'intera stagione 2021/2022.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Una notizia confermata anche da Alessandro Tersigni, che in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha ammesso che questo sarà il primo anno in cui tutto il cast andrà in ferie due settimane ad agosto e potrà così staccare la spina dalle riprese quotidiane.

Ma cosa succederà in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6? Le prime anticipazioni sulla trama rivelano che Vittorio Conti dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio della moglie Marta.

Gabriella, invece, si ritroverà a Milano senza suo marito Cosimo che ha scelto di trasferirsi a Parigi e non si esclude che possa esserci un nuovo ritorno di fiamma con il suo ex Salvatore Amato.