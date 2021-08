Il divo de Il Paradiso delle Signore Alessandro Tersigni, ha concesso un'intervista al magazine Chi nel quale ha passato in rassegna non solo la sua vita privata ma anche ciò che riguarda la daily soap italiana di Rai 1. Sono trapelate molte cose interessanti dalle parole dell'attore che innanzitutto ha smentito il suo addio al Paradiso. Nonostante sia molto legato al suo personaggio, Alessandro non ha nascosto la possibilità che in futuro possa migrare altrove poiché c'è la paura di dover restare intrappolato nei panni di Vittorio.

Alessandro Tersigni sul set de Il Paradiso delle Signore: 'Ultimi giorni di riprese'

Nemmeno il caldo di questi giorni frena il lavoro e questo lo sa bene Alessandro Tersigni che attualmente è impegnato sul set de Il Paradiso delle Signore per girare le nuove puntate. Mentre sua moglie e suo figlio si trovano fuori città, al mare, l'interprete di Vittorio Conti lavora 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Nel weekend, invece, l'attore si ricongiunge con la sua famiglia. A breve, però, arriverà la meritata pausa vacanza di due settimane. 'Sono gli ultimi giorni di riprese' ha affermato Alessandro prima di rivelare che forse lui, la moglie e il loro bambino si recheranno in vacanza in Sicilia.

Quella di Alessandro Tersigni è stata una vita costellata di duro lavoro. Prima di arrivare a fare l'attore, l'uomo ha svolto una miriade di mansioni. Dallo zio ha imparato a fare il falegname, ha lavorato in un negozio di telefonia, ha collaborato con un centro corrieri, ha svolto la mansione di commesso e cameriere. Ad un certo punto, stanco di lavorare di notte, Alessandro fece domanda per diventare vigile del comando di Roma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra i suoi sogni, oltre all'attore, c'era anche quello di fare il Vigile del Fuoco. Tale sogno si è avverato anche se lo ha fatto in maniera a dir poco discontinua. Alla fine, però, è arrivata la carriera di attore.

Vittorio Conti lascia Il Paradiso delle Signore? 'Chiacchiere'

L'interprete di Vittorio Conti ha voluto far chiarezza in merito ad un rumors circolato diverso tempo fa.

Nel dettaglio, tali voci di corridoio hanno messo in dubbio la presenza di Vittorio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Alessandro Tersigni ha smentito ogni cosa definendole delle mere 'chiacchiere'. L'attore ha affermato di essere troppo affezionato al suo personaggio, alla squadra e al prodotto stesso. Nonostante ciò, Alessandro non nega che gradirebbe mettersi in gioco altrove e di avere paura di rimanere bloccato nei panni di Vittorio. 'Se mi fermassi a un solo personaggio, sarebbe un po' riduttivo', ha esclamato l'interprete di Vittorio al magazine Chi.