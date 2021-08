La soap Il Paradiso delle Signore continua ad emozionare tantissimi telespettatori che la seguono giornalmente. Nonostante qualche anno fa la soap daily di Rai 1 rischiava la chiusura per i bassi ascolti, l'ultima stagione ha superato il 20% di share, cifra decisiva per confermare il nuovo ciclo. A tal proposito, lunedì 13 settembre 2021 andrà in onda la prima puntata della sesta stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra nuovi ingressi e attesi ritorni la soap continuerà a conquistare i telespettatori, che impazienti, non vedono l'ora di scoprire tutte le novità.

Alla luce di questo importante traguardo, gli attori de Il Paradiso delle Signore hanno ricevuto, lo scorso 28 agosto, un premio speciale. Ad annunciare la cerimonia sono stati Giorgio Lupano e Emanuel Caserio che attraverso i loro profili social poco prima della premiazione hanno rivelato: "Riceveremo il Lido Cult, un premio che verrà assegnato a noi attori de Il paradiso delle Signore”.

Novità per il cast de Il Paradiso delle Signore

Dopo il gran successo della quinta stagione, gli attori de Il Paradiso delle Signore sono stati invitati ad un evento molto importante. Nei giorni scorsi infatti gli attori Giorgio Lupano ed Emanuel Caserio hanno annunciato che tutto il cast della soap avrebbe ricevuto un riconoscimento.

L'evento si è svolto la sera del 28 agosto 2021, presso il lido di Camaiore, dove gli attori hanno ricevuto il Lido Cult. Oltre che Emanuel Caserio e Giorgio Lupano, gli interpreti di Salvatore Amato e Luciano Cattaneo, erano presenti anche Alessandro Tersigni (Vittorio Conti, Caterina Bertone (Beatrice Conti), Antonella Attili (Agnese Amato) ed Enrica Pintore (Clelia Calligaris).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante la presenza degli attori che interpretano Luciano e Clelia, al momento nelle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 6 non compaiono nel cast "I Cattegaris", ma non è escluso che la coppia possa improvvisamente tornare nella fiction in seguito.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore 6, il ritorno di Anna

Tra qualche settimana avrà inizio la sesta stagione della soap Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. E' stato già confermato il ritorno in scena di alcuni vecchi personaggi come Tina Amato (Neva Leoni), Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Roberto Landi (Filippo Scarafia). Quest'ultimo tornerà a lavorare come pubblicitario al fianco il direttore del grande magazzino Vittorio Conti, del quale si era innamorato nel corso delle precedenti stagioni. Gli spoiler confermano la non presenza di Pietro e Rocco ma l'arrivo di Marco di Sant'Erasmo ed Ezio Colombo. Quest'ultimo tornerà in città per abbracciare la figlia Stefania ma sarà ignaro della presenza dell'ex moglie Gloria Moreau. La capo commessa dovrà confessare alla giovane Venere di essere sua madre ma l'arrivo del marito potrebbe ostacolare la sua rivelazione.